Graffiti dedicati a Tommy, i filmati al vaglio

Potrebbero avere le ore contate i vandali che hanno imbrattato i muri del centro storico con scritte in onore di Tommaso Bruciaferri, 14enne morto nel tragico incidente stradale a San Biagio di Osimo due venerdì fa. I filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali sono stati acquisiti e sono in corso di visione da parte dei militari. Potrebbero aver immortalato i volti di quei ragazzini, probabilmente tutti minorenni, che hanno agito indisturbati di notte.

Intanto la sindaca Michela Glorio informa: "Mi sto interfacciando con le forze di polizia e alcune istituzioni scolastiche circa gli atti di vandalismo che si sono registrati negli ultimi tempi, specialmente in centro storico. Il Comune farà la sua parte implementando il sistema di videosorveglianza e organizzando incontri formativi sulla legalità nelle scuole, con gli agenti di polizia locale, ma il fenomeno è delicato e complesso, serve il contributo di tutti. Intanto Astea ha ripulito le scritte a Fonte Magna, monumento anch’esso deturpato, e Osimo Servizi sta facendo riparare gli infissi danneggiati ai bagni pubblici del mercato coperto, che presto torneranno fruibili".

Chiusi, anche per danneggiamenti, i bagni pubblici in largo Vittorio Veneto, zona Borgo San Giacomo. "L’amministrazione, in risposta alla mia richiesta, ha fatto sapere che, allo stato attuale, è impossibile riaprire i bagni – dice la capogruppo di FdI Michela Staffolani –. Sarebbe necessaria una ristrutturazione totale che potrebbero prendere in considerazione soltanto dopo una formale richiesta del consiglio di quartiere".