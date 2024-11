Palazzi e portici imbrattati con “Facciamo l’amore”: preso il vandalo pendolare

Ancona, 30 novembre 2024 – Le colonne del porticato agli Archi, in via Marconi, appena tinteggiate di nuovo, una palazzina in corso Amendola, la parete di una casa in via Vecchini e poi ancora la saracinesca di un garage in via San Martino e via XXIX Settembre, lungo il nuovo boulevard che costeggia il porto. Un writer scatenato aveva tappezzato la città con la scritta “facciamo l’amore” che finiva con una strisciata particolare, una virgola allungata, il suo simbolo o meglio il suo tag. Proprio quella firma, così particolare, ha permesso alla Squadra mobile diretta dal vice questore aggiunto Carlo Pinto, di risalire in meno di due mesi al responsabile degli imbrattamenti del centro e dei quartieri confinanti. E’ un 28enne riminese che lavora per una ditta che fa catering a Gallarate. Sia a casa che sul posto di lavoro gli agenti, andati in trasferta in Emilia Romagna e in Lombardia, hanno trovato materiale di riscontro sul sospettato che è stato denunciato a piede libero per deturpamento e imbrattamento di cose altrui che prevede sia pene detentive che multe.

L’attività, coordinata dalla Procura di Ancona con il pubblico ministero Marco Pucilli, ha permesso ai poliziotti di apprendere che scritte analoghe a quelle anconetane erano state fatte in passato anche in altre città d’Italia, graffiti identici a quelli apparsi da fine estate ad Ancona. Le scritte erano caratterizzate dalla totale similitudine dei tratti con cui sono state formate le singole lettere, realizzate dalla stessa mano perché accomunate da alcuni automatismi e particolari stilistici che le rendono di fatto identiche. Come una sorta di due stelline, per dividere le due parole e poi la ‘e’ finale che proseguiva con una virgolatura particolare quasi a formare una ‘s’. Per avere la conferma mancava solo trovare materiale in possesso del 28enne così la Squadra mobile, ottenuto il decreto di perquisizione, si è spostata a casa del giovane (c’erano i genitori) e nel luogo dove lavora trovando un articolo di giornale incorniciato, come un trofeo, relativo all’imbrattamento di un edifico a Verona con la scritta “facciamo l’amore”. Trovate bombolette spray, vestiti imbrattati e i prototipi delle scritte “facciamo l’amore” con cui si è divertito a fare anche al nord d’Italia.

Al lavoro, dove è stato raggiunto, gli agenti gli hanno sequestrato il cellulare dove c’erano diverse foto dell’opera compiuta con l’imbrattamento, scatti anche di Ancona. Un writer pendolare.