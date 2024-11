Graffiti sulle colonne degli Archi. Banda in azione: tre già denunciati

Atti vandalici agli Archi e in altre zone della città, identificati gli autori dei graffiti. Colpite le colonne di via Marconi e le pareti di una gioielleria in centro. I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì scorsi quando una vera e propria banda ha messo in atto un autentico raid vandalico per le strade della città. Sono giovani, ma non giovanissimi, tra i 25 e i 30 anni. A parte uno residente in città gli altri vivono fuori Ancona e si sono ritrovati insieme.

Grazie alle telecamere installate in zona, la polizia locale ha individuato e denunciato alla magistratura tre persone per danneggiamento, ma almeno 7 sono stati identificati, mentre la banda al completo era formata addirittura da una ventina di soggetti. All’opera per la ricerca dei responsabili, che stando alle indagini hanno agito nottetempo, tra le due e le quattro. La squadra antidegrado che ha verificato le segnalazioni dei cittadini e proceduto alle indagini, è riuscita a identificare il gruppo quasi nel suo complesso, arrivando poi alle tre denunce. In un caso i responsabili hanno applicato scritte con le bombolette spray su delle pareti di edifici vincolati, un aggravante per la loro posizione.

Stando a quanto è stato possibile sapere, sembra che adesso alcuni dei responsabili del raid vandalico si siano ‘pentiti’ e vogliano occuparsi di eliminare quelle scritte. Un procedimento tutt’altro che semplice visto che nella maggior parte dei casi sarà impossibile cancellare l’obbrobrio di scritte e disegni senza senso, col rischio di danneggiare ancora di più le superfici. Tornando alle indagini, gli agenti della polizia locale hanno cercato di ripercorrere a ritroso il percorso fatto a piedi dalla banda che aveva portato il gruppo a operare soprattutto nella zona degli Archi. Grazie alla verifica incrociata tra i filmati delle telecamere comunali e le telecamere private, all’accertamento di abbigliamento e tratti somatici, alle verifiche sui tag sui muri, gli agenti del comandante Marco Ivano Caglioti hanno scoperto che il gruppo aveva imbrattato altri muri in città, in particolare dietro il Rettorato in via Palestro.

"Abbiamo proceduto a una prima denuncia di tre persone, ma le indagini sono ancora in corso per accertare altri episodi di imbrattamento addebitabili a questo gruppo" ha commentato il comandante Caglioti. Poi l’assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni: "Questa operazione della polizia locale dimostra che il sistema integrato tra la control room, i servizi esterni in uniforme e la squadra antidegrado funziona e ci ha portato ad un grande risultato. La polizia locale sta lavorando a un livello superiore rispetto al passato ed è la testimonianza concreta che il Comune c’è e farà di tutto per far sì che illeciti contro il decoro urbano vengano debellati".