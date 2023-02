Gran Carnevale dalle 14.30: cambia la viabilità

Appuntamento oggi pomeriggio in centro per il Gran Carnevale organizzato dalla Pro Loco di Chiaravalle. Subito da dopo pranzo, ovvero alle 14.30, al via l’attesa sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati con l’ingresso che sarà libero per tutti. Martedì invece la festa proseguirà lungo il viale Montessori, dalle 15, con il Carnevale dedicato e riservato ai più piccoli. Saranno centinaia le maschere che coloreranno il centro, complice anche il meteo piuttosto favorevole secondo le previsioni. In occasione delle manifestazioni carnevalesche di oggi e di martedì sono in programma diverse modifiche temporanee della circolazione stradale, con particolare riguardo alla "sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei carri allegorici, nonché zone vietate al transito e alla sosta dei veicoli all’interno dell’area della manifestazione che coinvolgerà il centro cittadino". Tutte le modifiche e le disposizioni indicate nell’ordinanza sono state pubblicate sul sito internet comunale e la polizia locale è a disposizione per ogni chiarimento. La sospensione della circolazione in alcune zone della città partirà oggi, alla mattina, dalle 11 per arrivare sino alla mezzanotte. Nella speranza che il tempo e il clima siano favorevoli al divertimento, sia per le famiglie che per i figli.