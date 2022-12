Gran Galà e party: la notte più lunga nei locali

Poche feste in piazza per la lunga notte di San Silvestro? A rimediare sono locali e ristoranti, che propongono musica, naturalmente tutta da ballare, dj-set e in molti casi anche il cenone. Come l’ultima arrivata, la discoteca Nyx Ancona, dove dalle ore 21 alle 5 gli ospiti avranno a disposizione il cenone-spettacolo, lo showdinner con Teekanne e Aria di Circo, e l’after dinner a cura di Brecce Boyz e Antony Momoy. Al Santa Monica, nell’area del PalaPrometeo, cenone e musica degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 con Elettra Benedetto & DJ Puje. Al SeePort Hotel ‘Gran Gala di Capodanno’, con cenone e dj-set d’autore. Si inizierà con la lounge music di Yaya Visconti, dj di fama internazionale, la quale dopo la mezzanotte farà ballare i presenti sui ritmi tribal chic. A Portonovo il Seebay Hotel darà l’addio al 2022 e il benvenuto al nuovo anno al ritmo della musica degli anni ‘80, "tra Flashback e Flashdance. Tra piano e La Pina. Non quella di Radiodeejay, ma quella da Ibiza".

Nel capoluogo la festa non sarà come un tempo in piazza del Papa, ma tutti i locali del ‘salotto’ cittadino offriranno ai loro aficionados l’opportunità di festeggiare come si deve il Capodanno, dall’ora dell’aperitivo fino alle ore piccole. Un esempio? L’"Anburger Fucxx22 Party", che durerà dalle ore 20 alle 4, tra street food artigianale e nuovi drink rigorosamente marchigiani. Decisamente alternativo il Capodanno organizzato da Marche Active Tourism: ritrovo alle ore 16.30 (info 0733280035) nel parcheggio della Cava di Massignano, escursione di tre ore attraverso i sentieri immersi nella macchia mediterranea del Conero e infine cenone di Capodanno alla Trattoria Mafalda del Poggio.

Verso nord il Ristorante delle Rose a Marina di Montemarciano proporrà musica dal vivo con I Tabù, che suoneranno la migliore musica degli anni Sessanta. Balli di gruppo accompagneranno un fantastico cenone. A Jesi il Capodanno è ‘diffuso’, Ad animarlo saranno vari locali: Rossointenso con l’aperitivo ‘Bollicine dal mondo aspettando il Capodanno’, l’Hostaria Dietro le Quinte, con una cena degustazione, Cibariando, dove oltre a cenare si potrà ascoltare musica degli anni Settanta, Ottanta e Novanta insieme a Marco Polverini Dj, il Victorja, con apericena a base di ostriche e champagne e musica fino alle ore 2, il Rambaldus, con l’after dinner a tutto rock grazie al dj-set di Bruno, il Transylvania, che ospiterà Joe DiGhetto per una ‘trash night’, il Vox (cenone e ‘Rock Night’) e l’Hemingway dove Dj Hank selezionerà musica dalle ore 19 fino a tardi. Alla discoteca Megà di Senigallia, lungo la statale arceviese, l’appuntamento è triplo: ‘Megà Dancing’, con l’Orchestra Roberto Polisano, ‘Megà Disco’ e ‘Megà Chupeta’, dove imperverseranno i ritmi latini. Tra sacro e profano la proposta a Loreto: alla Casa Terra dei Fioretti l’ospite sarà la cantante Giorgia di Lella, in arte Loide, nota per la sua ‘hopeful music’.