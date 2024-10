Gran premio di Misano Adriatico: primo sul traguardo è Saltarelli

Simone Saltarelli chiude in bellezza e guarda avanti, senza alcuna voglia di appendere il casco al muro. Il pilota senigalliese, classe 1985, nello scorso weekend ha vinto il Gran premio di Misano Adriatico valido per la Coppa Italia, terminando al meglio la stagione che lo aveva visto, in precedenza chiudere al sesto posto il campionato italiano velocità superbike e al quarto il mondiale endurance. A Misano Saltarelli ha corso e vinto in Coppa Italia su Ducati, una moto con cui aveva già gareggiato nel recente passato prima di passare alla Honda in seguito a problematiche palesate dall’elettronica: una sorta di ritorno di fiamma con la casa italiana. "La Ducati si è mostrata una gran moto – evidenzia Saltarelli – Ho gareggiato per testare alcune situazioni in vista del 2025. Avevo bisogno di capire e questa gara mi ha offerto molti spunti interessanti. Ora con il mio team manager Francesco Nucci ragioneremo per decidere il da farsi l’anno prossimo. Alla soglia dei 40 anni devo essere consapevole di quello che ho a disposizione e che chance mi vengo offerte. Intanto continuo a vagliare anche il mondo endurance dove mi piacerebbe correre". Questo periodo invernale sarà quindi un momento di riflessione per Saltarelli che con questa vittoria ha dimostrato ancora una volta che gli anni per lui sembrano non passare: nelle ultime stagioni il pilota senigalliese si è alternato tra il campionato italiano velocità e il massacrante mondiale endurance, con gare della durata di ben 24 ore.

a. p.