Grana in bilancio, spunta un maxi debito extra: "Sono le spese relative al Centro per l’impiego"

"È stato registrato un consistente debito fuori bilancio risalente al 2019 e agli anni seguenti quale conseguenza del mancato pagamento da parte del Comune alla Provincia delle spese relative al Centro per l’impiego e la formazione. Il Comune sta facendo gli opportuni approfondimenti sulle responsabilità, ma prudenzialmente la cifra di 180mila euro è stata messa a bilancio". Così la giunta Ghergo svela la grana per le casse pubbliche dovuta a scelte della passata giunta. "In attesa del bilancio preventivo 2024, il consiglio comunale del 30 novembre – rimarcano dall’amministrazione – ha approvato la sesta variazione di bilancio per un importo tra maggiori entrate e spese di 675mila euro. Nell’anno in corso sono stati 5,5 i milioni di euro che con le diverse variazioni di bilancio sono stati spesi per venire incontro alle esigenze della comunità fabrianese. Stiamo parlando di circa il 20% del bilancio totale dell’ente". "Gli impegni assunti per la realizzazione degli investimenti nei lavori pubblici sono stati di 11 milioni – aggiungono –, la movimentazione di cassa ha fatto registrare un’ottima performance in quanto dai 20 milioni del 2022 si è scesi a circa 10 milioni del 2023 a dimostrazione di un’alacre attività dell’Amministrazione e della macchina comunale". Nel dettaglio della variazione le maggiori voci riguardano alcuni interventi di somma urgenza relativi alla buca stradale nella frazione di Albacina (148.500 euro) e gli interventi di abbattimento degli alberi a causa del forte vento delle settimane scorse (56mila euro). Altri interventi riguardano gli impianti di videosorveglianza (26.600 euro), il servizio e i beni per la refezione scolastica (14mila euro), l’assistenza a bordo per il trasporto scolastico e dei disabili (15mila euro), servizi, acquisti e manutenzioni per i poli culturali (museo della carta e della filigrana, pinacoteca e biblioteca) per 40mila euro, area giochi per parchi e giardini (10mila), oneri di urbanizzazione e acquisto beni per manutenzione strade e viabilità (52mila euro), segnaletica (5mila euro). "Diversi sono gli interventi – commentano il sindaco Daniela Ghergo e l’assessore al bilancio, Pietro Marcolini –, da quelli emergenziali dovuti agli eventi atmosferici a quelli per la sicurezza dei cittadini, le strade, la qualità dei servizi, la cultura e il tempo libero. Proseguiamo anche nel rilancio degli investimenti che, oltre a rinnovare il patrimonio pubblico, producono lavoro e occupazione".