Grand Tour Cultura: "A caccia del libro" alla biblioteca Sassi

Continua il ‘Grand Tour Cultura’, iniziativa promossa dalla Regione in collaborazione con Fondazione Marche Cultura e Mab Marche (coordinamento tra musei, archivi e biblioteche cui aderiscono Icom Marche, Anai e Aib). L’ottava edizione ha come titolo ‘MettiamoCI in gioco!’, e intende essere un invito a partecipare a riflessioni comuni su solidarietà, paesaggio, creatività. Sabato (ore 16.30) la Biblioteca Multimediale ‘R. Sassi’ di Fabriano ospiterà ‘A caccia del libro’, evento ideato per bambini da 8 a 10 anni, che ripercorreranno, giocando, le vicende e i luoghi storici della città attraverso una caccia al tesoro in biblioteca. Info 0732709390.