"Grande attività legislativa della Regione"

Un bilancio dell’attività svolta nel 2023, propositi e progettualità in cantiere per l’anno appena iniziato. Questi i due temi portanti della conferenza stampa della Presidenza del Consiglio regionale, tenutasi a Palazzo delle Marche. Nelle parole del Presidente del Consiglio Dino Latini la soddisfazione per aver confermato e valorizzato la funzione legislativa dell’Assemblea, anche nei termini del diritto di iniziativa di legge che spetta ad ogni singolo consigliere regionale. "Il processo legislativo – ha affermato Latini – è il cuore del Consiglio regionale ed il fatto che negli ultimi tre anni, per nessuna legge approvata, siano stati eccepiti profili di illegittimità costituzionale è motivo di grande orgoglio". Latini si è poi soffermato sull’attività d’aula "dove – ha evidenziato – si riscontrano i caratteri di qualità e quantità del lavoro svolto. Ben oltre 230 ore di attività, 1081 votazioni, 27 proposte di legge approvate"