6 set 2025
RAIMONDO MONTESI
Grande emozione per il premio Stamira ad Adriana Celestini

La giunta al completo presente in piazza Cavour per il tributo alla memoria dell’assessore scomparso.

Tra le novità della ‘Festa del mare’ c’è la prima edizione del Premio Stamira, istituito dal Comune con l’obiettivo di valorizzare e rendere omaggio a una figura femminile di spicco del territorio, e contribuire ad una effettiva parità di genere. Un’iniziativa coronata subito da grande successo. Sono state presentate ben ventisette candidature, sostenute da centinaia di firme. Alla fine si è deciso di assegnare due premi invece di uno. Il primo è andato a Adriana Celestini (alla memoria), scomparsa improvvisamente pochi mesi fa, il secondo e Jolanda Brunetti. I riconoscimenti sono stati assegnati ieri pomeriggio in piazza Cavour.

Di Adriana Celestini è stata premiata l’attività politica e sociale, nonché il grande e costante impegno in favore delle pari opportunità e dei diritti delle donne. Tra i suoi meriti c’è anche quello di avere fondato l’associazione Penelope - donne nella pesca e, nell’ultimo periodo della sua vita, per essere stata designata presidente dello IOM, l’Istituto Oncologico Marchigiano.

Jolanda Brunetti, prima donna italiana ambasciatrice, ha ricoperto per decenni prestigiosi e importanti ruoli diplomatici per conto del Ministero degli Esteri, fra cui quello di secondo segretario presso l’ambasciata italiana in Malesia, console aggiunto a New York, ambasciatore in Birmania, Uzbekistan e Ucraina e infine coordinatore della riforma di giustizia in Afghanistan.

L’Amministrazione comunale attraverso l’assessorato alle Pari Opportunità, su proposta del Forum delle Donne del Comune di Ancona, ha istituito questo premio che è volto a valorizzare l’attività di una figura femminile anconetana che con proposte, azioni e opere concrete nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della pubblica amministrazione, della solidarietà sociale, della scuola, dello sport e e/o nella vita privata con attività si carattere assistenziale e filantropico oppure con atti di coraggio, di abnegazione civica e sempre nell’interesse del prossimo, si sia distinta sul piano locale, nazionale internazionale, dando lustro alla città di Ancona.

Il premio è una statuetta che ricalca in modo perfetto la scultura dedicata a Stamira nell’omonima piazza, realizzata dallo scultore Guido Armeni. E’ lo stesso Armeni ad aver ‘firmato’ il premio che raffigura la celebre eroina dorica.

