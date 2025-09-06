Grande emozione per il premio Stamira ad Adriana Celestini

Tra le novità della ‘Festa del mare’ c’è la prima edizione del Premio Stamira, istituito dal Comune con l’obiettivo di valorizzare e rendere omaggio a una figura femminile di spicco del territorio, e contribuire ad una effettiva parità di genere. Un’iniziativa coronata subito da grande successo. Sono state presentate ben ventisette candidature, sostenute da centinaia di firme. Alla fine si è deciso di assegnare due premi invece di uno. Il primo è andato a Adriana Celestini (alla memoria), scomparsa improvvisamente pochi mesi fa, il secondo e Jolanda Brunetti. I riconoscimenti sono stati assegnati ieri pomeriggio in piazza Cavour.

Di Adriana Celestini è stata premiata l’attività politica e sociale, nonché il grande e costante impegno in favore delle pari opportunità e dei diritti delle donne. Tra i suoi meriti c’è anche quello di avere fondato l’associazione Penelope - donne nella pesca e, nell’ultimo periodo della sua vita, per essere stata designata presidente dello IOM, l’Istituto Oncologico Marchigiano.

Jolanda Brunetti, prima donna italiana ambasciatrice, ha ricoperto per decenni prestigiosi e importanti ruoli diplomatici per conto del Ministero degli Esteri, fra cui quello di secondo segretario presso l’ambasciata italiana in Malesia, console aggiunto a New York, ambasciatore in Birmania, Uzbekistan e Ucraina e infine coordinatore della riforma di giustizia in Afghanistan.

L’Amministrazione comunale attraverso l’assessorato alle Pari Opportunità, su proposta del Forum delle Donne del Comune di Ancona, ha istituito questo premio che è volto a valorizzare l’attività di una figura femminile anconetana che con proposte, azioni e opere concrete nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della pubblica amministrazione, della solidarietà sociale, della scuola, dello sport e e/o nella vita privata con attività si carattere assistenziale e filantropico oppure con atti di coraggio, di abnegazione civica e sempre nell’interesse del prossimo, si sia distinta sul piano locale, nazionale internazionale, dando lustro alla città di Ancona.

Il premio è una statuetta che ricalca in modo perfetto la scultura dedicata a Stamira nell’omonima piazza, realizzata dallo scultore Guido Armeni. E’ lo stesso Armeni ad aver ‘firmato’ il premio che raffigura la celebre eroina dorica.