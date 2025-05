Grande evento di boxe al campo Paolinelli: Marche contro Abruzzo

La società Pugilistica Dorica ha organizzato per domenica 25 maggio un pomeriggio di boxe al campo Paolinelli (zona Baraccola) dove sarà allestito il ring che ospiterà ben 14 match. Sul quadrato salirà una Rappresentativa della regione Marche composta per lo più da atleti della Pugilistica Dorica di Collemarino, che si opporrà a quella dell’Abruzzo formata da altrettanti pugili per dare spettacolo ad un atteso pubblico. All’evento che avrà inizio alle ore 18, parteciperanno atleti di varie categorie, dai più piccoli, i “canguri”, agli Under 17, 19 fino agli élite. Undici sono le associazioni sportive coinvolte nel ricco programma predisposto dal tecnico della società organizzatrice Stefano Caporelli.

Tra i match in evidenza si segnala per la categoria Under 17 e 19 Mattia Bruno, Samuele Console Pontrelli e Aldo Carli della squadra marchigiana che combatteranno rispettivamente contro Ettore Pietrosanti, Giorgio Pietrosanti e Alessio Salvi dell’Aquila Boxe; nella categoria élite spiccano gli incontri tra l’anconetano Alì Karimi che incrocerà i guantoni con Imran Syed della GLS Dorica e Davide Canalini della Pugilistica Dorica che combatterà contro Leonardo Amadio di Fermo.

L’incontro clou della giornata valevole per le selezioni dei Campionati Italiani Under 17 vedrà Rocco Santilli della Pugilistica Dorica, già campione regionale di categoria, affrontare il campione laziale Emiliano Natalizi della società Il Gladiatore Boxe Academy, il vincitore passerà direttamente alle fasi nazionali per la conquista del podio italiano. Un evento sicuramente da non perdere per gli appassionati e per chi vuole scoprire il fascino della noble art.