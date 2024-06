Grande festa, ha vinto. Porta del Piano

Il maltempo non ha rovinato la festa: lunedì il gran finale del Palio di San Giovanni Battista, 30esima edizione. In serata, in forse fino all’ultimo, la Sfida del Maglio che è stata vinta da Porta del Piano. Al secondo posto, Cervara, poi Borgo e Pisana. Sempre i rossi della Cervara hanno vinto il palio dei Monelli. La gara con i più giovani si sarebbe dovuta tenere domenica sera, ma, causa pioggia, è stata rimandata al giorno dopo per motivi di sicurezza e senza la consueta corsa degli staffettisti, vista la pioggia. In forma ridotta, si è tenuta alla presenza di pubblico che ha sfidato la pioggia. Seguono: Porta del Borgo, Piano e Pisana. La giornata del patrono è iniziata con l’Annullo postale presso la sede dell’Ente Palio. "Una notte magica quella di lunedì – commenta soddisfatta la presidente dell’Ente Palio, Sandra Girolametti - tra le previsioni nefaste e invece un cielo che ha graziato la 30ma edizione. Grande performance del Piano, ma devo dire grande spirito di sana competizione tra tutte le Porte. Ho visto ragazzi di ogni colore abbracciare i vincitori e questa è la più bella immagine che mi rimarrà di questa grande festa. Termino il mio mandato – sottolinea - con enorme soddisfazione per aver portato avanti la tradizione e lo spirito del Palio".