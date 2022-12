"Grande festa per i 100 anni di bisnonna Anna"

Riceviamo e pubblichiamo

"Anna Gioacchini, nata ad Agugliano il 28 dicembre 1922, festeggia oggi 100 anni. Un traguardo difficilmente raggiungibile, ma bisnonna Anna ha voluto spiazzare tutti, facendosi trovare in splendida forma e pronta per l’avvenimento! Anna, in compagnia dei suoi figli, generi, nipoti e pronipoti, ha festeggiato e brindato a questo magnifico evento, elargendo come sempre tanto amore, positività, allegria e fede. Anna ringrazia di cuore don Giancarlo Sbarbati, per avergli celebrato la santa messa a domicilio e il sindaco Valeria Mancinelli per il telegramma inviatole".