Grande festa per i 100 anni di Leonilde

Ancora un compleanno record quello festeggiato ieri a Belvedere Ostrense, dove la comunità si è stretta attorno a Leonilde (per tutti Nilde) Gianangeli che ha raggiunto i 101 anni. Nata il 5 aprile del 1923 in campagna, nella vicina San Marcello, dopo il matrimonio si è trasferita a Belvedere Ostrense dove ha trascorso tutta la sua vita. É stata la bambinaia di tantissimi belvederesi, e da adulta si è presa cura anche di vari anziani. Dotata ancora di mente lucida e di un buono stato di salute, anche oggi Nilde viene riconosciuta da tutti come donna affabile e dai modi sempre gentili. Nilde ha superato il secolo di vita e ha festeggiato insieme ai suoi familiari, al figlio Mario Piaggesi, con cui vive, alla nuora Anna, alla nipote Lara e al pronipote Mattia. A portare a Nilde gli auguri di tutta l’Amministrazione Comunale e anche di tutta la comunità sono state il sindaco Sara Ubertini e la vice Raffaella Perini con l’augurio di trascorre ancora tantissimi altri giorni felici insieme ai suoi cari. Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli anziani che hanno festeggiato il secolo di vita, molti di loro risiedono proprio nei comuni dell’entroterra: lo scorso 20 settembre si è spenta a Belvedere Ostrense Giuseppina Ceccarelli, la donna più longeva di tutta la provincia di Ancona. Aveva 108 anni.