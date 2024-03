Grande mostra sulla città nei locali dell’ex filiale di Banca Marche

Gli ampi locali dell’ex grande filiale di Banca Marche, lungo corso Matteotti, ospiteranno una grande mostra. Gli indizi ci sono già: infatti l’allestimento, anche delle vetrine, è già partito. La regia è della Fondazione Gabriele Cardinaletti, la quale da tempo lavora all’esposizione, che sarà ospitata nei locali, oggi messi in vendita da parte di Banca Intesa. Annuncia la Fondazione: "Tenetevi pronti, stiamo tornando proiettati verso il futuro della nostra città. Dal primo aprile al 19 maggio la cittadinanza della Vallesina, visitando la nuova mostra ‘Jesi e il ‘900 verso il 2050 – Le farfalle arriveranno’, potrà ripercorrere la storia di Jesi nel secolo scorso, arricchita da nuovi contenuti rivolti al futuro della città, immergendosi in un fantastico viaggio lungo centocinquanta anni, che comprenderà passato, presente e futuro della nostra realtà locale. I giovani delle scuole superiori e delle Università di Ancona e di Camerino ci aiuteranno a mettere in mostra attraverso la storia le loro speranze di sviluppo in tutti i settori". A Pasquetta i locali dell’ex filiale si apriranno alla città e per oltre un mese e mezzo. sa. fe.