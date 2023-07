"Grande richiesta per i voli su Parigi e Londra"

"Domanda in crescita, nonostante prezzi sostenuti per i biglietti in attesa di un probabile e imminente calo. Le rotte al top? Parigi sta andando benissimo, ma ci aspettiamo buone performance anche dall’Ancona-Londra". È fiducioso e soddisfatto l’amministratore delegato di Ancona International Airport Alexander D’Orsogna, analizzando i flussi dei passeggeri della ‘Summer’, il periodo estivo che notoriamente segna un incremento di persone in partenza da e per le Marche.

La prima riflessione interessa i due collegamenti attivati recentemente: "Sto facendo riferimento ai voli per Parigi Orly, assicurati da Volotea a partire dallo scorso 27 maggio, e che segnano sempre ottimi numeri, ma anche a quelli per Londra-Gatwick. Questo collegamento è garantito da Easyjet ed è stato ripristinato appena giovedì scorso. Ci sono elementi che ci portano a pensare che possa essere molto sfruttato dai passeggeri. Ecco – sottolinea D’Orsogna – stiamo capitalizzando i nuovi voli e questo ci fa ben sperare".

Sempre in attesa dei primi di ottobre, quando finalmente decolleranno dal Sanzio i voli di continuità territoriale verso Milano-Linate, Roma-Fiumicino e Napoli-Capodichino. "Che presumo avranno un impatto dirompente – la speranza dell’amministratore delegato – e assicureranno all’aeroporto una piena operatività nell’arco delle 24 ore e sette giorni su sette, distribuendo meglio partenze e arrivi e mantenendo inalterati i costi fissi unitari". L’altro aspetto importante, affatto scontato, è che nonostante biglietti non proprio economici, si vola tantissimo dallo scalo di Ancona: "Questo in virtù di una ripresa generalizzata del comparto. È chiaro che la pandemia è superata e gli effetti negativi sono alle spalle – continua -. I prezzi dei biglietti sono in rialzo, ma questo non ha fermato la domanda di turisti e di chi viaggia per business. Ci aspettiamo che i prezzi possano calare nel giro di poche settimane. Un motivo dell’aumento? Le compagnie aree avevano stipulato certi contratti con le società fornitrici di carburante adeguati al precedente contesto storico e geopolitico. Sono prossimi alla cessazione quei contratti, quindi inevitabilmente anche i prezzi rincarati dei biglietti dovrebbero scendere sensibilmente. C’è fiducia e la domanda potrebbe ulteriormente aumentare".

Signorini accoglie Tajani al Sanzio – L’Ancona International Airport, ieri, ha registrato lo sbarco del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, impegnato successivamente nella Trilaterale sulla cooperazione tra paesi dell’Alto Adriatico nel capoluogo. Ad accoglierlo il sindaco di Falconara Stefania Signorini, che ha auspicato rafforzamento e valorizzazione del nevralgico scalo marchigiano.

Giacomo Giampieri