"Grande strumento di deterrenza. Questo modello è un riferimento"

"Il modello di prevenzione utilizzato per la ricostruzione nel centro Italia sta facendo registrare ottimi risultati grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni coinvolte – dice il prefetto Paolo Canaparo (nella foto), direttore della Struttura per la Prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno –. Nel corso del tempo questo modello è stato rafforzato e oggi rappresenta un punto di riferimento anche in altri contesti che condividono, con quello della ricostruzione, due obiettivi: da un lato, la massima efficacia dei controlli contro le infiltrazioni della criminalità organizzata orientata nel senso più ampio della sicurezza del lavoro e dei lavoratori e, dall’altro, la celerità dei controlli finalizzata ad assicurare nei tempi previsti la realizzazione delle opere. In questo contesto si inserisce l’introduzione del badge di cantiere che, oltre a rappresentare un fondamentale strumento per rafforzare i controlli, costituisce un elemento di assoluta deterrenza accrescendo la percezione della sicurezza nei cantieri".