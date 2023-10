Grande successo per "One Healthon" tra controlli e convegno

Grande successo per il "One Healthon", l’iniziativa che ieri ha fatto tappa a Senigallia. L’incontro si è aperto con un convegno, per la cittadinanza, nella sala consiliare. Poi, piazza Roma si è trasformata in una clinica mobile dove chi è riuscito a prenotare nei giorni scorsi si è sottoposto ad accertamenti gratuiti, il tutto grazie alla collaborazione di numerosi medici che hanno aderito al progetto. "L’obiettivo è incentivare le attività di prevenzione primaria e secondaria delle gravi malattie – sottolinea la professoressa Rossana Berardi, coordinatrice del progetto e Ordinario di oncologia medica all’Università Politecnica delle Marche –. Parliamo di tumori, ma anche patologie cardio-vascolari, metaboliche, respiratorie, dermatologiche e odontoiatriche. Al tempo stesso vogliamo divulgare, in tutta la penisola, una corretta informazione sulla innovazione in medicina e in sanità. Per questo stiamo organizzando sul territorio nazionale una serie di eventi locali per raggiungere la popolazione". Un evento straordinario: "Il progetto rappresenterà per la nostra comunità un’occasione importante per conoscere ed approfondire il proprio stato di salute, considerando l’autorevolezza dei relatori e la divulgazione comprensibile dei temi che saranno trattati".