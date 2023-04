Grandi artisti e giovani talenti per trenta appuntamenti musicali Tra i più attesi Elio che canta Jannacci

Trenta appuntamenti con grandi artisti e giovani talenti, dal barocco al classico, dal jazz al pop: concerti in cantina, operetta, nuovi format di musica-gioco per bambini, e ancora danza, letteratura, inclusione. È il festival Pergolesi Spontini che si aprirà il 29 luglio per chiudersi il 26 settembre a Jesi, Maiolati Spontini, Monsano e in Vallesina. Tra i più attesi Elio (nella foto) che canta Enzo Jannacci ad inaugurare i grandi eventi in piazza Federico II a Jesi. Tra gli eventi più significativi, il ritorno a Maiolati Spontini degli "Spontini Days" in omaggio al genio di Gaspare Spontini e lo "Stabat Mater", l’8 settembre in tour tra il teatro Pergolesi di Jesi e Rodi con il Time Machine Ensemble diretto da Marco Attura per portare un messaggio di pace e fratellanza tra popoli. In aumento quest’anno gli eventi sotto le stelle di piazza Federico II a Jesi: apre l’anteprima Festival il 29 luglio (ore 21) lo spettacolo musicale "Ci vuole orecchio" in cui il cantante e comico milanese Elio canta e recita Enzo Jannacci, con la regia di Giorgio Gallione e cinque musicisti sul palcoscenico. Uno scoppiettante confronto tra due saltimbanchi della musica alle prese con un repertorio umano e musicale sconfinato. Sempre in piazza Federico II il 30 luglio "Songs and Dances" diretto da Marco Attura, nuova commissione del Festival Pergolesi Spontini che propone danze, canzoni e arie celebri da Mozart, Faurè, Gustavino, Mancini e Bloch riscritte per il Times Machine Ensemble e il violoncello di Erica Piccotti. Il 4 agosto (ore 21) il concerto "Da Roma a Buenos Aires", con il carismatico bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e l’Orchestra Sinfonica del Friuli-Venezia Giulia su musiche di Rota, Morricone, Bacalov e Piazzolla. Il 5 agosto poi l’evento "Operetta mon amour" con l’Orchestra Sinfonica del Friuli-Venezia Giulia diretta da Romolo Gessi. Il 6 agosto sarà la volta di "Play Gershwin", Enrico Pieranunzi al pianoforte, Gabriele Pieranunzi al violino e Gabriele Mirabassi al clarinetto i quali rendono omaggio al pensiero musicale di uno dei più straordinari musicisti di tutti i tempi.