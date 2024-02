Grandi atleti in vetrina. Ecco il Festival dello Sport. Via al derby con Trento

Una città, una provincia e anche una regione ricca di star dello sport di tante discipline. Dal campione olimpico (e mondiale) di salto in alto Gianmarco Tamberi a Tommaso Marini nel fioretto, e poi le campionesse di ginnastica Raffaeli e Baldassarri, fino alla nuova promessa del nuoto Alessandro Ragaini, solo per citare qualche nome: ecco che Ancona e provincia si presentano come un territorio in grado di ospitare il Festival dello Sport, che ogni anno Rcs organizza per mettere in primo piano il movimento sportivo nazionale. Un evento che fino a quest’anno è appannaggio di Trento, che lo ospita da alcune edizioni, ma che adesso potrebbe avere una nuova sede. I contatti ci sono per riuscire a portare il festival sulle rive dell’Adriatico, semmai dando spazio anche agli sport legati al mare.

I primi contatti sono stati portati avanti dalla Regione con il governatore Francesco Acquaroli che, in qualità anche di assessore al turismo, spinge le Marche per avere sempre più visibilità su tutti i fronti. E lo sport è sicuramente uno di quelli. Basti pensare a chi sono i testimonial delle regione: da Roberto Mancini e Tamberi. Due sportivi, appunto.

Ma non solo i grandi atleti. Il capolugo può vantare un’eccellente dotazione infrastrutturale: il palaindoor con annesso anello di atletica all’aperto, il palasport, lo stadio Del Conero, il palascherma, tutte strutture che hanno permesso nel corso degli anni di ospitare eventi nazionali e internazionali.

Insomma, Ancona sul fronte sportivo ha poco da invidiare a molte città del Paese e se poi si ritrova con atleti fatti in casa di questo livello, è evidente che puntare su questo settore è quanto mai necessario. Se poi si allarga l’orizzonte a tutta la regione, il gioco è ancora più facile.

La manifestazione che si vuole portare in città alla fine dell’estate del prossimo anno prevede una quattro giorni con decine di protagonisti dello sport a livello mondiale, dal tennis al calcio fino alla Formula 1, protagonisti di incontri, interviste a cuore aperto, insomma un’occasione unica per conoscere i grandi campioni di oggi e di ieri. Non solo. Previsti anche dei camp nei quali ci si potrà cimentare in determinate discipline anche con gli atleti presenti durante la manifestazione. Ora non resta che attendere l’intesa, per poi fare festa con lo sport.

a. q.