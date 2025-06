"Grandi eventi, scatta il piano per la sicurezza"

Sarà un’estate all’insegna degli eventi, questo week-end il centro storico ospiterà l’Adriatic Tattoo & Sport Festival e domani saranno resi noti i nomi degli ospiti che prenderanno parte all’Rds Summer Festival in programma il 27 e 28 giugno in piazza Garibaldi che si riconferma la location ideale anche per contingentare gli accessi.

"Tutti i grandi eventi richiedono un apposito piano di sicurezza – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – quello di Rds è un evento aperto a più di 5mila persone e il piano di sicurezza va sottoposto alla Commissione Provinciale poiché per gli spettacoli aperti a meno di 5mila spettatori è la Commissione Comunale che decide. Un’altra differenza è che per i grandi eventi il piano di sicurezza è a carico degli organizzatori ed è loro compito presentarlo e farsene carico. Inoltre sono necessari oltre al piano, certificazioni di corretto montaggio ed impianto elettrico, personale di safety e security, bagni, service".

Eventi che richiedono anche modifiche alla viabilità e l’apporto di volontari: "La loro presenza diventa fondamentale – prosegue Olivetti – soprattutto per eventi come lo spettacolo pirotecnico per cui è prevista l’apertura del Coc (centro operativo comunale)".

Per Rds si prevede una piazza piena, tra gli ospiti attesi potrebbero esserci, oltre alle già annunciate Serena Brancale e Alessandra Amoroso, Gabry Ponte e Capo Plaza: "Piazza Garibaldi può contenere fino a 9mila persone – afferma il sindaco – ma per quanto riguarda i concerti in programma nel mese di luglio, non sono previste serate con più di 5 mila persone".

Il Senigallia Jazz Festival vedrà esibirsi Amii Steward, Noa e Incognito, mentre il 5 luglio sarà una serata all’insegna della comicità con lo spettacolo di Enrico Brignano e il 6 luglio sarà la volta di Skunk Anansie e a chiudere la settimana dei grandi concerti sarà Bresh.

Un’estate dove gli eventi si svolgeranno non solo in centro storico, ma anche sul lungomare Mameli che per la prima volta, dal 4 al 6 luglio ospiterà la Bobo Summer Cup Padel Tour 2025. Nello stesso tratto di spiaggia libera si svolgerà anche il 105XMasters, in programma dal 12 al 20 luglio. "Tra eventi di maggiore e di minore rilievo il cartellone è completo – conclude il sindaco – si tratta di un programma trasversale che abbraccia un po’ i gusti di tutti". E per i più piccoli il 19 e il 20 luglio il "Warner Bros. Discovery Celebration Tour"