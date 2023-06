Grandi eventi, si spera nell’ok alla passerella

Passerella ciclopedonale aperta per i grandi eventi, il sindaco: ‘Speriamo’. Mercoledì alle 21 a scendere in campo al Bianchelli sarà la Nazionale Italiana Cantanti che sfiderà il Charety Senigallia nella Partita del Cuore – Insieme per Senigallia, il ricavato andrà in favore degli alluvionati. Ma l’attesa è tutta per il concertone di venerdì in piazza Garibaldi dove dalle 18 prende il via l’Rds Summer Festival, ospiti della serata Annalisa, Achille Lauro, Giorgia, Luigi Strangis e Matteo Romano e sabato si replica ma gli ospiti della serata sono ancora top secret.

Le prove generali si faranno stasera quando dalla zona nord della città, l’unico collegamento per raggiungere la zona sud sarà il ponte degli Angeli, percorso obbligato per chi vorrà assistere ai ’60 anni del Cantagiro’, evento in programma alle 21,30 in piazza Garibaldi.

L’auspicio è che per la prossima settimana possa essere aperta la passerella ciclopedonale collaudata l’8 giugno. Inizialmente sembrava che potesse entrare in funzione già lo scorso weekend, ma nonostante sia pronta, l’Amministrazione comunale, nonostante i solleciti, è ancora in attesa del verbale di consegna: "Auspichiamo l’apertura prima dei grandi eventi, in modo da poter agevolare il flusso delle persone da una parte all’altra della città" le parole del sindaco.

Una passerella fondamentale soprattutto nei mesi estivi per ottenere un regolare flusso delle persone. Rinviati anche i lavori di dragaggio nel tratto di Misa compreso tra i due ponti, che sarebbero dovuti iniziare già questa settimana. Lo slittamento è dovuto alla mancanza di gru, difficili da reperire. L’escavo nel tratto è un intervento che servirà per mitigare il rischio di esondazione, aumentando la profondità in un tratto che, durante l’alluvione dello scorso 15 settembre, ha dimostrato di essere molto ‘delicato’. I continui annunci riguardo all’avvio dei lavori e all’apertura della passerella sono stati criticati dall’opposizione, mentre le rampe in salita che allungano il percorso della passerella rinominata ‘I’pont d’l fiaton’ (ponte del fiatone) che è anche il titolo di un’ironica poesia dialettale diventata virale. Una volta aperta, la passerella ciclopedonale potrebbe restare: al momento è stata posizionata a poca distanza dal ponte Garibaldi per agevolare lo spostamento dei sottoservizi.