Grandi manovre nel "Polo di sinistra": i Verdi candidano Roberto Rubegni

di Pierfrancesco Curzi

"Il nome del nostro candidato, Roberto Rubegni, è sul tavolo ed è disponibile. Se le altre forze con cui stiamo dialogando sono d’accordo ne possiamo discutere, ma attendiamo anche le loro proposte". Così Caterina Di Bitonto, ex assessore comunale, componente dell’organismo regionale e Commissario cittadino dei Verdi all’indomani della riunione dell’altra sera per trovare la quadra definitiva sulle elezioni amministrative di primavera. Il cosiddetto ‘Polo di sinistra’ stenta a rivelarsi mentre i due blocchi di centrodestra e centrosinistra iniziano già a darsele di santa ragione.

Il tempo passa e un’altra settimana potrebbe scivolare via senza un accordo chiaro e condiviso dalle forze in campo a sinistra. I Verdi confermano dunque la figura di Rubegni, ex amministratore delegato di Anconambiente (che ancora preferisce non esporsi), come candidato di coalizione, adesso si attendono le risposte altrui con lo sguardo fisso all’ex rettore della Politecnica delle Marche, Sauro Longhi. Martedì sera un piccolo passo avanti: "Oltre a proporre il nome del nostro candidato – aggiunge la Di Bitonto – abbiamo stilato i punti principali del nostro programma agli interlocutori di riferimento. Ieri sera (l’altra sera, ndr) c’erano esponenti del Movimento 5 Stelle e di Altra Idea di Città, le forze con cui stiamo dialogando e con cui dovremo lavorare per raggiungere un accordo elettorale. Il percorso programmatico sembra a buon punto, non sembrano esserci punti di rottura e ripeto, il testo è stato letto e condiviso. So che in questi giorni gli altri gruppi si ritroveranno internamente per decidere, con la promessa di riaggiornarci presto per la chiusura definitiva". In questi giorni il Movimento 5 Stelle sta lavorando sotto l’egida del coordinatore regionale Giorgio Fede e domani sera è prevista un’assemblea di Altra Idea di Città, l’unica forza ad aver espresso un candidato ufficiale, Francesco Rubini. Alla fine, paradossalmente nessuno dei due nomi fatti, Rubegni e Rubini, potrebbe correre da sindaco a maggio. Su di loro aleggia l’ombra di Sauro Longhi: "Nulla da dire sulla caratura del personaggio – chiosa l’esponente dei Verdi – di sicuro non è il nome portato da noi e non le so dire chi lo porterà. C’è molto da discutere in tal senso. In ogni caso prima di arrivare a un qualsiasi accordo attorno al suo nome, Longhi dovrà leggere il programma e trovarcisi dentro, altrimenti c’è poco da fare. E comunque credo che lui eventualmente sarebbe un nome al di sopra e al di fuori dei partiti".

Il programma di coalizione verrà svelato una volta trovato un accordo generale. Dentro ci saranno alcune battaglie condivise, dall’Area marina protetta al molo per le grandi navi da crociera al porto fino ai parcheggi e alla stazione marittima.