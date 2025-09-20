Grandi nomi sul palco di Villa Torlonia

Una rassegna viva, contemporanea, indipendente e diversa dalle altre. Al via la nuova stagione di Villa Torlonia teatro, che porta in scena una serie di spettacoli che rinnovano il concetto di teatro tradizionale. Diciotto gli appuntamenti previsti finora sul palco di San Mauro Pascoli, con grande attesa per nomi come Massimo Zamboni, Giorgia Fumo, Max Collini e Paolo Nori. La rassegna è organizzata da Sillaba in collaborazione con l’amministrazione comunale. "A San Mauro Pascoli – racconta il sindaco Moris Guidi – c’è una grande fame culturale. Il pubblico è esigente e di qualità, perciò siamo molto felici di lavorare con Sillaba per soddisfarli. Investire nella cultura per noi è una necessità, non un lusso". Si comincia dunque sabato 11 ottobre con ‘Animali umani’, nuovo spettacolo di Roberto Mercadini. Al centro del monologo un’analisi su cosa differenzia l’uomo e l’animale. Lo spettacolo esordisce in anteprima nazionale proprio a Villa Torlonia. Si prosegue il 14 novembre con il chitarrista dei ‘Cccp’ Massimo Zamboni, che si unisce all’attore Marco Baliani in un reading concerto inedito. ‘PPP, profezia è predire il presente’ è il titolo dello spettacolo, dedicato alla figura di Pasolini, a cui Zamboni ha dedicato un album. Il 5 dicembre, invece, lo scrittore Paolo Nori racconta a suo modo ‘Delitto e castigo’ di Dostoevskij, con un excursus sulla letteratura russa. L’ironia tagliente di Giorgia Fumo racconta il mondo del lavoro d’ufficio in ‘Out of office’, spettacolo di stand up comedy che andrà in scena il 23 gennaio. A quarant’anni dalla sua scomparsa, il 6 febbraio Giuseppe Cederna racconta Italo Calvino e il suo ‘Marcovaldo’, in un viaggio per riscoprire i mutamenti delle stagioni e i desideri dell’animo umano. Il 7 marzo chiude la rassegna principale Gabriella Greison con ‘Dove tutto può accadere’, un racconto sulla fisica quantistica con le musiche dei Beatles.

Oltre ai sei spettacoli principali, sono previsti vari eventi fuori abbonamento. Tra questi spiccano le due rassegne ‘Scalpiti’ e ‘Digitali purpurei’. Nella prima Mercadini condurrà tre conferenze spettacolo assieme ad artisti particolari come Claudio Tuniz, Ester Viola e soprattutto Max Collini, leader degli ‘Offlaga Disco Pax’. Collini sarà a Villa Torlonia il primo marzo, leggendo con Mercadini dei testi musicali, e non, di varia natura. Si passa poi agli incontri con gli youtuber, fra cui spiccano Renato Minutolo, la divulgatrice Gaia Contu e Alessandro Ciacci. Sono previsti, inoltre, due eventi della compagnia ‘San Costanzo show’. Prossimamente Sillaba annuncerà altri spettacoli che si aggiungeranno al cartellone della nuova stagione. La chiusura della rassegna è prevista per il 25 aprile, con la festa ‘Che pace la sera’ al giardino di Villa Torlonia. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita sul sito di Liveticket.