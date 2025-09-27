Grandi opere, un milione per rifare le strade

Prenderanno il via entro ottobre gli interventi di manutenzione straordinaria su asfalti e segnaletica stradale lungo le principali vie, da Castelferretti a Palombina, fino alla zona industriale. L’amministrazione comunale ha inserito i lavori nel Piano delle opere pubbliche, con un investimento di circa un milione di euro. Si tratta di uno degli interventi più attesi dai cittadini, volto a migliorare in modo significativo la sicurezza e la qualità della viabilità urbana.

Le opere interesseranno strade particolarmente trafficate e strategiche, fondamentali per la mobilità cittadina e i collegamenti con i comuni limitrofi. Tra queste figurano via Puglie, via Baldelli-via Marconi e parte di via del Consorzio, un tratto di via Mameli, via Olof Palme e via Romero. Ulteriori interventi, successivamente, sono previsti in via Volta (dove preliminarmente saranno eseguiti lavori ai sottoservizi) e il completamento di via Italia, dove il manto stradale presenta condizioni critiche, con buche e avvallamenti che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni.

I cantieri saranno organizzati in modo da ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza, con una pianificazione che terrà conto delle esigenze della viabilità e delle attività presenti nelle zone interessate. Il sindaco Stefania Signorini annuncia con soddisfazione i prossimi interventi e dichiara: "A differenza di altri ambiti strategici, come l’edilizia scolastica per i quali abbiamo ottenuto importanti finanziamenti o la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico, per i quali gli enti preposti sono già al lavoro, gli interventi sulla viabilità sono in gran parte finanziati dal Comune, che ha reperito autonomamente le risorse. Va ricordato che la Giunta che ho l’onore di guidare, così come in precedenza la Giunta Brandoni, ha ereditato una pesante situazione debitoria, che ancora oggi limita fortemente la capacità dell’amministrazione di investire risorse comunali. Nonostante ciò, con grande senso di responsabilità e grazie a una gestione attenta e rigorosa del bilancio, siamo riusciti a mettere in campo questo importante piano di asfaltature. È una scelta che conferma la volontà di questa amministrazione di investire con responsabilità e lungimiranza, nonostante sul bilancio gravino ogni anno ben oltre 3 milioni di euro per i mutui contratti dalle amministrazioni precedenti".

La vicesindaco Valentina Barchiesi, con delega ai Lavori pubblici aggiunge: "Ringrazio gli uffici tecnici comunali per il lavoro svolto nella progettazione degli interventi e chiedo sin d’ora la collaborazione dei cittadini per eventuali disagi temporanei durante i lavori, che saranno comunque organizzati per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità quotidiana. In particolare alcuni tratti particolarmente trafficati saranno asfaltati in orario notturno".