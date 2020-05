Fabriano (Ancona), 20 maggio 2020 - Chicchi di grandine di maxi dimensioni e le strade che si imbiancano con una patina bianca di una quindicina di centimetri quasi come fosse una nevicata invernale. La grandinata si è abbattuta sul territorio fabrianese nel cuore della notte tra ieri, martedì, e oggi, mercoledì, attorno alle tre quando nello spazio di pochi minuti a tuoni e fulmini si è sostituita la grandine. "Una precipitazione breve, ma impressionante", la definisce un residente della periferia che nella frazione di Attiggio si è trovato davanti improvvisamente un panorama invernale.

Ma la pioggia a ritmo ondivago iniziata nel tardo pomeriggio di lunedì ha innescato anche alcuni movimenti franosi. Attorno all'una della notte vigili del fuoco e tecnici del Comune sono stati impegnati a Paterno per intervenire su uno smottamento che ha interessato la strada principale del paese, poi liberata.

Sempre in nottata l'operazione cittadina di via Sassi per liberare la strada da acqua e detriti di terreno, mentre nella mattinata ci si è concentrati sulla frana, fortunatamente piuttosto contenuta, che ha interessato la strada di collegamento tra i paesi di Nebbiano e Collestellano, oltre a liberare il sottopassaggio verso Moscano, al solito a rischio allagamento in caso di forti precipitazioni. Monitoraggi costanti lungo le sponde del Giano, in particolare nella zona del ponte del Maio dove il livello del fiume si è alzato, ma fortunatamente fino a ieri sera in maniera non troppo preoccupante. Al lavoro, in alcuni casi già in orario notturno e in altri appena dopo l'alba 14 operai del Comune divisi in cinque squadre diverse per presidiare le zone più a rischio del territorio.