Gratta e vinci da 5 milioni a Senigallia. “E’ la vincita più alta di sempre qui”

Senigallia, 2 settembre 2025 – La città di Senigallia si sveglia con una vincita milionaria: il biglietto vincente del Maxi Miliardario New da ben 5 milioni di euro è stato venduto al Bar Sogno, all'interno del centro commerciale Il Molino.

La notizia, confermata da Agimeg, ha riempito di gioia e stupore il titolare del locale, Fabio Santilli. "Mi hanno avvisato dal concessionario che la vincita è avvenuta proprio qui", ha raccontato Santilli ad Agimeg, visibilmente emozionato. "Il cliente non è passato dal bar, perché per queste cifre ci sono modalità di riscossione specifiche, ma sono felicissimo".

Per Santilli, questa non è solo una vincita, ma un'emozione profonda. Il "Bar Sogno" è un'attività che gestisce dal 2019, e solo l'anno successivo aveva introdotto i Gratta e Vinci. "È la vincita più alta di sempre qui e mi sembra incredibile che 5 milioni siano passati dalle mie mani", ha commentato, sottolineando come questa fortuna sia una spinta in più per la sua attività, che porta avanti con grande passione insieme alla figlia.

La speranza, ora, è che la scia di fortuna continui, portando altre vincite importanti in futuro e confermando il "Bar Sogno" come un punto di riferimento per chi cerca il brivido della sorte.

Il record nelle Marche è a Montappone

Ricordiamo che la vincita più alta di sempre nelle Marche è stata realizzata al Superenalotto, nel maggio 2021 a Montappone, dove il fortunato si aggiudicò la bellezza di 156 milioni. Fra l’altro il paese fermano è il paese più piccolo d’Italia (1700 abitanti) ad avere vinto di più. Nel dicembre 2022 seguì un 5 più 1 da 1 milione e 150mila euro.