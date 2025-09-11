Gratta e vinci da 2 milioni a Osimo, secondo maxi colpo nelle Marche in pochi giorni

Osimo (Ancona), 11 settembre 2025 – Le Marche sono state baciate dalla fortuna in queste ore. Un giocatore ha centrato il premio massimo da due milioni di euro con un biglietto “Nuovo 50x” al gratta e vinci a Osimo. Il tagliando vincente, segnala Agimeg, è stato acquistato in una ricevitoria di via Jesi al civico 103, il bar “Luisa”. La dea bendata stavolta ha fatto fare il “colpo grosso” al fortunatissimo, che resta ignoto. A Osimo tutti plaudono alla vincita e si chiedono con grande curiosità chi possa essere il vincitore, se una persona del posto o un turista che si è fermato in quella ricevitoria situata a Campocavallo.

La maxi vincita a Senigallia: 5 milioni di euro

E non è il primo milionario nel giro di pochi giorni in provincia di Ancona. Il 2 scorso c’è stata un’altra maxi vincita anche superiore, ben cinque milioni di euro a Senigallia con un Gratta e vinci “Maxi miliardario New” del costo di 20 euro, acquistato da un uomo nel bar “Sogno” all'interno del centro commerciale il Molino. Una vincita che ha riempito di gioia e stupore il titolare del locale, Fabio Santilli. "Mi hanno avvisato dal concessionario che la vincita è avvenuta proprio qui", aveva raccontato Santilli ad Agimeg, visibilmente emozionato. "Il cliente non è passato dal bar, perché per queste cifre ci sono modalità di riscossione specifiche, ma sono felicissimo. È la vincita più alta di sempre qui e mi sembra incredibile che 5 milioni siano passati dalle mie mani"

Nel 2021 la vincita record nel Fermano

La vincita più alta di sempre nelle Marche è stata realizzata al Superenalotto, nel maggio 2021 a Montappone, dove il fortunato si aggiudicò la bellezza di 156 milioni.