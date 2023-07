Grave incidente stradale a Staffolo, sedicenne ferito in sella al suo scooter

Pauroso fuoristrada contro un albero: grave centauro sedicenne cuprense. È accaduto domenica sera, poco dopo le 21, sulla strada che collega Staffolo e Cupramontana.

Il ragazzino era in sella al proprio scooter quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo finendo fuoristrada e poi contro un albero. Un impatto tremendo: il sedicenne cuprense è stato sbalzato dalla sella per rovinare a terra nel campo.

Grazie al casco tuttavia il ragazzino non ha riportato ferite o lesioni letali. Scattato l’allarme da parte di alcuni passanti che hanno visto il ragazzo a terra, il minorenne, del posto, è stato soccorso dal personale sanitario. Sul posto si sono portate immediatamente automedica di Jesi e un’ambulanza della Croce verde di Cupramontana oltre ai carabinieri. Il ragazzino era immobile privo di sensi, ma poco dopo si è ripreso.

È stato portato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Sottoposto a tutti gli accertamenti e cure, il ragazzino non sarebbe in pericolo di vita anche se ha riportato numerose lesioni nella rovinosa caduta.