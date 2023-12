"Grave silenzio di Acquaroli sull’hub Amazon"

di Sara Ferreri

Pressing per la fermata ferroviaria all’interno del mega polo Amazon in costruzione all’Interporto. "È grave – rimarca il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo che ha presentato un’interrogazione ad hoc al governatore – il disinteresse del presidente Francesco Acquaroli su una questione così importante che riguarda il lavoro e la sostenibilità ambientale. Scorretta anche dal punto di vista istituzionale la mancata risposta al sindaco di Jesi. Mi auguro che al più presto il presidente convochi l’incontro richiesto". Nei giorni scorsi il sindaco Lorenzo Fiordelmondo aveva annunciato come non fossero arrivate le auspicate risposte sul punto. Se ne parlerà alla ripresa dopo le festività natalizie in Comune a Jesi. La fermata ferroviaria all’Interporto è ritenuta indispensabile dal primo cittadino visto che il mega hub dovrà movimentare oltre un migliaio di persone ogni giorno (dovrebbe essere operativo tra un anno esatto). Si punta a rendere più sostenibile lo spostamento di oltre mille dipendenti. Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, nove mesi fa, aveva scritto una lettera al governatore Francesco Acquaroli per chiedere di percorrere insieme quella strada, ma l’appello sembra essere caduto nel vuoto. Il primo cittadino di Jesi, nella lettera al presidente Acquaroli, auspicava che ci fosse un coinvolgimento diretto anche di Rfi e Trenitalia, cosicché insieme ai soggetti istituzionali – Regione, Provincia, Comune di Jesi, Interporto Marche – si potesse ragionare "per trovare la migliore soluzione". Interlocuzioni ci sarebbero state in seguito a quella lettera ma al momento l’idea di portare treni passeggeri all’interno dell’hub Amazon come avviene in altre strutture simili d’Italia è solo sulla carta. Dalla Regione in particolare non sono ancora arrivate risposte o convocazioni. "La domanda per noi – ha detto il primo cittadino – è: ‘Come facciamo a ridurre il traffico veicolare? Ci siamo per questo rivolti alla Regione e tramite essa a Trenitalia per avere treni che servano rispetto ad una soluzione per la quale la stessa Amazon ha dato piena disponibilità. Per facilitare quindi un trasporto alternativo". Il Comune ha bussato ormai da nove mesi e in attesa che la Regione risponda, Fiordelmondo ha convocato un altro tavolo: "Per l’11 gennaio – spiega Fiordelmondo – ho convocato un incontro della consulta attività produttive estendendola anche ai Comuni del territorio".