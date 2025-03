Graziani celebra gli 80 anni del padre. Il tour alle Muse fa tappa con Gualazzi

Il 1 gennaio 1997 se ne andava Ivan Graziani, grande cantautore (e chitarrista) dalla voce inconfondibile, che in vita non sempre ha ricevuto quanto meritava. Quest’anno avrebbe compiuto ottant’anni. Un ‘compleanno’ che il figlio Filippo ha deciso di celebrare con un tour che lo vedrà affiancato da una serie di ospiti, uno per ogni tappa prevista. Insieme la coppia ‘condividerà’ un paio di canzoni. Mercoledì 16 aprile l’"Ottanta. Buon compleanno Ivan! tour" si concluderà al Teatro delle Muse di Ancona, dove sul palco Filippo Graziani salirà insieme a Raphael Gualazzi. Scelta quasi inevitabile. Raphael, nato a Urbino, è figlio di Velio Gualazzi, che nel 1966 insieme a Graziani e Walter Monacchi fondò l’Anonima Sound, il primo gruppo dell’autore di ‘Lugano addio’. Dove? A Urbino, naturalmente, dove i tre erano compagni di studi. Ivan Graziani, infatti, si era iscritto all’Accademia di Belle Arti, dove tra l’altro conobbe la moglie Anna (studentessa nella vicina Scuola del Libro). Alle Muse con Graziani ci sarà anche la sua rodata band composta dal fratello Tommy alla batteria e da Francesco Cardelli al basso, Lorenzo Fornabaio alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere e Marco Benz Gentile al violino.

Il tour segue il successo dell’album "Ivan Graziani - Per gli amici", pubblicato a fine gennaio, e del tour omonimo, che ha raccolto oltre cinquanta date, per lo più sold out. La nuova avventura live di Filippo Graziani prenderà il via domenica al Teatro Galli di Rimini (ospite il violinista Federico Mecozzi), e proseguirà il 24 marzo al ‘Manzoni’ di Milano, con Manuel Agnelli, il 31 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, con La Rappresentante di Lista, l’8 aprile al Teatro Puccini di Firenze, con Irene Grandi, e il 15 al Teatro Celebrazioni di Bologna, con Mario Biondi). Un’installazione inedita di Marco Lodola farà parte della scenografia.

Con oltre dieci anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo Graziani ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo, non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti ‘rispettosi’ ma capaci di, creare un ponte tra generazioni.

