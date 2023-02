"Grazie a Travco cattureremo la fascia di lusso"

"Questo accordo permetterà alle Marche di intercettare la fascia del turismo alto-spendente, che è un po’ un nostro pallino. Dobbiamo essere consci che le strutture per i turisti del lusso sono ancora poche, ma possiamo dare risposte adeguate. Altrimenti Travco non sarebbe arrivato qui: credono nelle potenzialità del territorio, che è la regione del benessere e del benfare. Adesso dobbiamo aggredire i mercati internazionali". Determinato, convinto. Di ritorno da un incontro con il vescovo di Macerata ("Abbiamo iniziato a parlare di Giubileo 2025, dobbiamo farci trovare pronti", ha detto), il direttore dell’Agenzia del Turismo e dell’Internazionalizzazione delle Marche Marco Bruschini "ha benedetto" l’accordo con Travco, quello che in gergo è definito un "hotel wholesaler". Che tradotto: un grossista nel campo degli alberghi, fondato a Londra nel 1988 e ora con sede in tutto il mondo. La società si occupa della distribuzione B2B (business to business) per pacchetti tour operator e compagnie aeree (Air Canada, British Airways, Qantas, Jet2Holidays). In più, Travco assicura contratti diretti con gli hotel partners del progetto e li inserisce in un circuito con 8mila tour operator mondiali e 1 milione di agenzie di viaggio. Inoltre offre marketing gratuito per Sud e Nord America, Europa, Medio Oriente, Nord Africa, India, Asia e Australia. Nel pre Covid ha toccato volumi di 500mila notti prenotate in Italia. Insomma, una garanzia di successo per rilanciare la regione e posizionarla nei mercati internazionali differenti. "Dobbiamo alzare l’asticella – ha assicurato Alessandro Ubaldi, regional contracts manager Travco -. Da marchigiano, per me, è un’emozione particolare. La Regione sta investendo molto nella promozione del territorio: questo sta spingendo tanti europei a venire qui. Se ne sono accorti tutti della bellezza di questi posti. Ora l’obiettivo è portare persone di tutte le nazionalità e per 365 giorni l’anno, creando un flusso turistico costante". D’altronde, il direttore di Atim Bruschini, lo sottolinea da mesi: "Dobbiamo almeno raddoppiare quel dato del 20% di stranieri che vengono in vacanza da noi". L’operazione Regione-Travco ha ricevuto il placet dell’Ancona International Airport e del suo amministratore delegato Alexander D’Orsogna, del presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabbatini ("Un risultato eccellente, che rafforza la squadra che abbiamo costituito", ha spiegato) e del direttore di Confcommercio Marche Massimiliano Polacco, che per l’occasione ha convocato albergatori e associazioni di categoria. "Un aeroporto competitivo è la porta principale per attrarre turisti", il commento di Bruschini a margine della conferenza realizzata proprio al Sanzio. Per la Regione il consigliere di Fratelli d’Italia, Andrea Putzu: "Travco? Un’opportunità straordinaria per far valorizzare la nostra meravigliosa terra".

Giacomo Giampieri