"Grazie a tutti i Belvederesi e Ostrani per l'aiuto ricevuto"

Massimo Gasparri, che con la sua famiglia si era trasferito da Belvedere Ostrense a Pianello di Ostra, ha perso tutto durante l’alluvione del 15 settembre 2022. A un anno di distanza ringrazia il sindaco di Belvedere Sara Ubertini e tutti i belvederesi con una toccante lettera. "Inutile stare a raccontare l’esperienza orribile che è stata vissuta, molto meglio invece soffermarci sulla grande catena umana delle tantissime persone che si sono letteralmente precipitate nelle zone colpite per aiutare con ogni mezzo possibile a rimuovere il fango dalle nostre case, che si sono fatte carico di lavare i nostri vestiti, stoviglie, oggetti preziosi e quant’altro, di smontare o ripulire i nostri arredi e di tanto, tanto altro ancora – si legge nella lettera –. Nei giorni immediatamente successivi, casa nostra è stata letteralmente invasa, tutti pronti a rendersi utili in ogni maniera; tanti sono stati poi coloro che ci hanno supportato direttamente in tante altre forme, persino imbarazzanti tanta è stata la generosità, così come gli altrettanti che si sono aggregati alle numerose associazioni di volontari presenti sul campo per fronteggiare emergenze di ogni tipo. Il calore e l’affetto che ci avete dimostrato con i fatti ma anche con le parole (perché anche solo un messaggio o una telefonata ci sono state di enorme conforto) ci hanno aiutato e ci stanno aiutando a non crollare; ho detto spesso che è come se ognuno di voi ci sorreggesse, passo dopo passo per non farci precipitare nello sconforto. Quest’esperienza, se pur così dolorosa e dura da accettare ci sta insegnando quanto sa essere grande il cuore delle persone, in particolar modo nelle piccole comunità come quelle di Pianello e di Belvedere, dove si può avere ancora il grande privilegio di poter vivere come in una grande famiglia allargata e come in ogni famiglia che si rispetti, gioire insieme dei successi ma soprattutto aiutarsi tutti nei momenti di difficoltà. Tutti noi auspichiamo che le istituzioni possano finalmente destinare risorse adeguate ed adottare tutte le misure di prevenzione necessarie affinché tragedie come quella del 15 settembre 2022 non abbiano mai più a verificarsi; nel frattempo ci stiamo impegnando ogni giorno per riprenderci la nostra vita, sostenuti da quell’enorme carico di energia proveniente da tutti coloro che ci sono stati e continuano a starci vicini".