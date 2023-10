Grazie al Fai splendono 14 patrimoni

Seconda e ultima delle ‘Giornate Fai d’Autunno’, l’amato e ormai molto atteso evento che il Fondo per l’ambiente italiano Ets dedica, da dodici anni al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante il fine settimana, animato e promosso con entusiasmo dai Gruppi Fai Giovani, assieme a tutti i volontari della rete territoriale della Fondazione, saranno proposte speciali visite a contributo in decine di luoghi straordinari, selezionati perché solitamente inaccessibili o perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti. Nella provincia di Ancona saranno 14 le aperture speciali, a cura della Delegazione Fai di Ancona e dei Gruppi Fai. In particolare nell’ambito del 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli, genio indiscusso del Settecento e uno dei più grandi architetti italiani del suo tempo, che ha lasciato un’impronta indelebile ad Ancona. Qui c’è un itinerario a Lui dedicato che si sviluppa lungo l’arco del porto: dalla Mole Vanvitelliana (di cui sarà visitabile anche il marciaronda) alla Chiesa del Gesù, per arrivare al Duomo che conserva una preziosa edicola di Vanvitelli. Presso l’edicola Iat di piazza Roma sono disponibili le mappe dell’intero itinerario, che descrivono anche gli altri monumenti della città progettati da Vanvitelli stesso. Portonovo è il secondo luogo che concentra le tre aperture curate dalla Delegazione Fai Ancona e dal Fai Giovani Ancona: a partire dalla chiesa di Santa Maria, presentata a livello nazionale come apertura ‘chicca’ d’eccezione, per passare alla Torre de Bosis e terminare all’hotel Emilia, edificio caratterizzato dalla architettura minimalista progettata dalle architette anconetane Paola Salmoni e Anita Sardellini negli anni ’70. All’interno della struttura sono presenti numerose opere d’arte raccolte nel corso del prestigioso premio "Ginestra d’oro del Conero" ideato dai coniugi proprietari Elia e Lamberto Fiorini.

A Fabriano altre aperture interessanti riguardano la storica stazione cittadina, il Museo della vaporiera e l’ospedale e la chiesa di Santa Maria del Buon Gesù. A cura del Gruppo Fai di Jesi sarà possibile scoprire il piccolo borgo del Castello di Domo a Serra San Quirico e le stanze segrete di Betto Tesei a palazzo Pianetti Tesei.

Il Gruppo Fai Senigallia farà conoscere la storia del ghetto ebraico e ammirare la Fornace Trevi a Serra de Conti, costruita nel 1880 dalla società Bottaliga & Rinaldoni, per poi passare nel 1886 nella proprietà della famiglia Rinaldoni. Si potrà poi camminare nel borgo antico di Cerreto d’Esi, e visitare la Chiesa del Santissimo Crocifisso di Ostra.