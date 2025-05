"Grazie alla polizia locale c’è più sicurezza"

È stato celebrato ieri, in Municipio, il 164esimo anniversario della fondazione della Polizia locale di Jesi. Un momento nel quale l’amministrazione, ma più in generale la comunità tutta, ha voluto riservare un ringraziamento speciale agli agenti che ogni giorno garantiscono la sicurezza e il benessere delle persone. "Il loro impegno è fondamentale per la nostra città, che con orgoglio si conferma il secondo Comune più encomiato della regione Marche", ha scritto lo stesso Comune in un post sui social.

Appena venerdì scorso, in effetti, era avvenuta la cerimonia di premiazione a Civitanova Marche, in occasione della terza Giornata regionale del Corpo. "La Polizia locale di Jesi – ha ricordato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo nel corso del suo intervento – è un punto di riferimento importante per tutti noi, un esempio di impegno, di vicinanza e di servizio. Grazie al vostro lavoro le strade sono più sicure, le regole rispettate e il senso di unità rafforzato".

In un altro passaggio del suo discorso, mostrando gratitudine al personale che opera nel Comando, il sindaco ha sottolineato che la Polizia locale "è responsabile di garantire il rispetto delle leggi e delle regole del territorio, il Codice della strada, la tutela dell’ambiente e la sicurezza pubblica, la gestione del traffico, la prevenzione e contrasto dei reati e per l’ultimo un prezioso intervento in situazioni di emergenza o disagio sociale". Guardando agli operatori ha aggiunto che "il loro lavoro contribuisce a rendere Jesi un luogo più sicuro, ordinato e accogliente. Un luogo sicuro è un posto di cui le persone si sentono protette, tranquille e libere da questi pericoli".

Elogi pubblici e encomi sono stati conferiti a coloro i quali si sono distinti per le operazioni più disparate, come nel caso di attività legate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, piuttosto che nell’individuazione di soggetti che avevano illecitamente abbandonato rifiuti, passando per il coordinamento della viabilità e l’evacuazione di persone durante il divampare di un incendio. Menzionati anche i professionisti che hanno individuato autori di truffe digitali, oltre a chi è riuscito a identificare e denunciare automobilisti che guidavano con patenti false, piuttosto che altri che si erano messi al volante seppure sprovvisti della copertura assicurativa. Un presidio di legalità, quello della Polizia locale, e un impegno costante, degnamente celebrato a 164 anni dalla creazione del Corpo jesino.