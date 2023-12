"Grazie per esservi presi cura della nostra bambina. Billie è forte e riuscirà a superare tutto ciò". Inizio e fine di un messaggio di ringraziamento scritto a mano e col cuore dai genitori della piccola Billie e dedicato a tutto il personale medico e sanitario della oncoematologia pediatrica del Salesi. In mezzo tante parole belle e tanti concetti importanti: "Siete tutti medici e infermieri eccellenti e siamo rimasti particolarmente colpiti dall’équipe di medici al femminile: tutte donne forti e indipendenti, come Billie. Sebbene la vacanza in Italia non sia andata come avevamo pianificata, attraverso tutti voi abbiamo scoperto la vicinanza e il calore e l’empatia del popolo italiano e del suo amore per i bambini. Torneremo in Italia per una vacanza vera stavolta quando la nostra Billie starà meglio e non mancheremo di venirvi a trovare". Un grazie va a tutta l’equipe dell’oncoematologia pediatrica, quella della Rianimazione Pediatrica diretta dal dottor Alessandro Simonini e della Neuropsichiatria Infantile alla cui guida c’è la dottoressa Carla Marini. Un grazie speciale da parte della famiglia ai dottori Lara Antonini, Diletta Costantini, Gerald Rogan Neba, Roberta Pallotto. Un grazie a tutto il personale Ospedaliero che si è preso cura di Billie (chirurghi pediatrici, otorini, psicologi, personale infermieristico, radiologi, anatomopatologi e tutti gli altri che l’hanno conosciuta).