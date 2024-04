"Grease", il musical arriva alle Muse

Due giorni di ‘greasemania’ al Teatro delle Muse di Ancona. Il Massimo cittadino si appresta a ospitare uno dei più attesi spettacoli del cartellone 2023-2025. E’ il musical ‘Grease’ della Compagnia della Rancia, che andrà in scena questa sera alle ore 21 e domani pomeriggio alle ore 18.

A dispetto del passare degli anni, anzi, dei decenni, la mania di cui sopra è sempre più attuale, e continua a mietere ‘vittime’. Stiamo parlando di un classico con lo stile di oggi che si rinnova di anno in anno e continua a unire le generazioni in una coloratissima festa a teatro. Quello che si vedrà alle Muse sarà un allestimento caratterizzato innanzitutto dalla presenza di un cast tutto nuovo. Ma lo spirito della versione iniziale non è perduto. ‘Grease’ è una festa travolgente che ha acceso le platee italiane dando dato il via alla musical-mania nel nostro Paese, e trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume ‘pop’: un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale, amatissimo anche dai ragazzi di oggi, come dimostra l’incredibile partecipazione alle audizioni indette dalla Compagnia della Rancia lo scorso aprile.

Si pensi che vi hanno partecipato più di 650 candidati, i quali hanno portato alla formazione di un cast ‘fresco’ composto da giovani e preparatissimi performer. Saranno loro a dare vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile.

Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti della Rydell High School, un particolarissimo ‘angelo’ e ovviamente la sua colonna sonora elettrizzante. La canzone ‘Hopelessly devoted to You’ ricevette una nomination all’Oscar per la migliore canzone originale nel 1979.

Il brano tema del film, scritto da Barry Gibb (all’epoca leader dei Bee Gees) e interpretata da Frankie Valli, giunse ai primi posti delle classifiche. E poi c’è ‘You’re the one that i want’, forse il pezzo forte dell’intera raccolta.

Questi i prezzi dei biglietti: platea, prima galleria e palchi del primo ordine 46 euro; seconda galleria e palchi del secondo ordine 37 euro; terza galleria e palchi del terzo ordine 28.75 euro. La biglietteria del Teatro delle Muse oggi è aperta dalle ore 10 alle 13.30 e dalle ore 20 fino ad inizio spettacolo; domani l’apertura è prevista dalle ore 17.