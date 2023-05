Green loop festival, i temi dell’ecologia tra eventi e spettacoli

Torna domani nel borgo del vino Lacrima il Green loop festival: 13 appuntamenti in tre giorni che offrono spettacoli, laboratori, flash mob, aperitivi letterari e tavole rotonde. Tra gli ospiti in cartellone l’ecologista Annalisa Corrado, autrice del volume "Nessi e Connessi" e ideatrice insieme ad Alessandro Gassmann del progetto #GreenHeroes. E poi la sociologa Rossella Muroni, ecologista ed esperta di sostenibilità ambientale l’eco-comico di Zelig Diego Parassole, l’attore e doppiatore Luca Violini. Spazio anche al fumetto con i laboratori dell’illustratrice bulgara Kalina Muhova, l’artista Holdenaccio e la disegnatrice Anna Pancaldi.

Per gli spettacoli, oltre a Parassole (sabato, ore 21), la Marlon Banda (domani, ore 21) e in chiusura il film Siccità di Paolo Virzì (domenica, stessa ora). In programma anche il laboratorio "Splash!", sommelier dell’acqua, domenica alle 10,30 all’auditorium Santa Teleucania con la celebre voce di Luca Violini e le sue letture dal vivo. Previste quattro installazioni di light design, a cura di Mirco Rinaldi con tanto di video mapping sulle mura castellane.

E poi domani (ore 19), appunto, l’aperitivo in cantina con la presentazione del Libro "Nessi&Connessi" di Annalisa Corrado, ideatrice Insieme ad Alessandro Gassmann del progetto #GreenHeroes, e Rossella Muroni, sociologa, ecologista ed esperta di sostenibilità ambientale".

Ieri la presentazione del cartellone in Regione. "Una manifestazione innovativa, importante per tutta la comunità delle Marche" nelle parole del presidente dell’assemblea legislativa Dino Latini.