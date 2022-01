Ancona, 10 gennaio 2022 - Un infermiere, un avvocato, un titolare di ristoranti, due amici che si preoccupavano di 'reclutare' persone che non avevano alcuna intenzione di vaccinarsi, ma non potevano restare senza Green Pass.

"Non mi vaccinerò, a costo di perdere il lavoro"

Un'inchiesta quella aperta dalla Procura di Ancona nata nel periodo di piena emergenza vaccinale. Ovvero a cavallo tra la fine dello scorso anno e gli inizi di questo. Freschissima, insomma, con esiti sorprendenti. Cinquanta le misure di custodia cautelare, quattro in carcere un per un infermiere di 50 anni di Falconara, per un ristoratore di Civitanova e per altri due anconetani e una ai domiciliari per l'avvocato.

Covid Ancona, è positivo ma l’Asur gli invia il Green pass

Tutti gli altri sono destinatari di obbligo di dimora e sono coloro che avrebbero ottenuto il green pass senza farsi inoculare il vaccino. L'infermiere, in sostanza, faceva finta di somministrare le dosi alle persone che gli 'intermediari' gli trovavano, gettando le fiale nei cestini. Il tutto è stato appurato, filmato e registrato dagli investigatori che avevano già iniziato ad indagare dopo aver ricevuto la prima denuncia da parte di un medico che l'infermiere stesso aveva cercato di corrompere.

300 euro per ogni (falso) Green pass

L'infermiere operava nell'hub vaccinale Paolinelli, ad Ancona. Per ogni green pass, l'infermiere si sarebbe fatto pagare 300. L'ammontare delle pratiche corruttive ammonterebbe a 18mila euro. Ora la squadra mobile della Questura di Ancona sta indagando per capire se si sono verificati episodi corruttivi e di truffa anche nei mesi precedenti.

Green pass da Emule news, Procura in campo

Da tutta italia per il Green pass

Arrivavano persone da varie regioni d'Italia (oltre alle Marche, Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo, Lombardia e Veneto) ad Ancona per ottenere indebiti Green pass mediante false vaccinazioni.

Il sistema dei Green pass indebiti

L'infermiere professionale anconetano di 51 anni, secondo gli inquirenti, fingeva di somministrare il vaccino all'interno del box del punto vaccinale nell'impianto sportivo 'Paolinellì, gettava via il siero e applicava il cerotto, sviando così l'attenzione anche del medico responsabile. Non sono emerse infatti responsabilità di medici, funzionari o altre persone del centro vaccinale in questione. I dettagli emergono dall'operazione '€uro Green Pass' eseguita dalla Squadra Mobile di Ancona, nella quale sono state utilizzate anche immagini di videosorveglianza.

24 perquisizioni e 18mila euro sequestrati

Sono 24 le perquisizioni e circa 18mila euro sequestrati. Coinvolte, per le notifiche dei provvedimenti, le Questure di Barletta Andrea Trani, Bologna, Fermo, Foggia, Macerata, Milano, Padova, Pescara e Taranto. In carcere è finito proprio l'infermiere mentre altre quattro persone, tra cui un 53enne avvocato con studio ad Ancona, sono state poste ai domiciliari per le accuse contestate di corruzione, falso ideologico e peculato, continuati e in concorso a vario titolo con altri 45 indagati.

A questi ultimi, i beneficiari degli indebiti Green pass, per la stragrande maggioranza 'No vax' come gli altri indagati, sono state applicate misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Le indagini comunque sono ancora in fase preliminare.