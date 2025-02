Green ports, al via il bando per la sostenibilità

L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha pubblicato un avviso per la selezione di proposte da parte dei concessionari e dei terminalisti che operano nelle aree portuali per l’acquisto di mezzi di servizio alimentati con elettricità o idrogeno o per l’elettrificazione dei mezzi esistenti. Le risorse a disposizione per le agevolazioni sono 3,7 milioni, finanziate dal progetto Green Ports del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per la sostenibilità ambientale dei porti, sostenuto dall’Unione europea–Next generation Eu nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di migliorare l’efficientamento energetico, ridurre le emissioni nei porti, promuovere la sostenibilità ambientale delle attività portuali anche a beneficio delle aree urbane limitrofe.

Destinatari dell’avviso sono i titolari di concessione portuale e i terminalisti che possono acquistare nuovi mezzi alimentati ad elettricità e idrogeno o trasformare i mezzi esistenti, a combustibile fossile, con alimentazione elettrica o ad idrogeno. L’avviso riguarda l’acquisto o la sostituzione di gru mobili, carri ponte, tramogge e altri mezzi per la movimentazione delle merci, di macchine mobili per la movimentazione di containers pieni e vuoti e di locomotori e locotrattori alimentati ad elettricità o idrogeno per la movimentazione di carri ferroviari all’interno dell’area portuale. È inoltre previsto l’acquisto di mezzi alimentati ad elettricità e idrogeno per la raccolta dei rifiuti o per le navette utilizzate per il trasporto collettivo di persone all’interno dell’area portuale.

Le domande da parte dei soggetti interessati dovranno essere inviate via Pec entro le ore 13 del 24 marzo 2025. Gli interventi, una volta finanziati, dovranno essere completati entro il 31 marzo 2026. "La sostenibilità ambientale è una delle priorità delle azioni di cambiamento e miglioramento della portualità nazionale – afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo – Un obiettivo che trova in questo avviso un coinvolgimento anche dei concessionari e dei terminalisti, fra i principali protagonisti delle attività marittime che prendono così parte ad un percorso di necessaria trasformazione anche nell’alimentazione dei mezzi utilizzati".