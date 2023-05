Grida d’aiuto da un dirupo: scattano le ricerche a Fabriano (Ancona)

Fabriano (Ancona), 9 maggio 2023 - Allarme in una zona impervia di Fabriano: un passante ha sentito grida d'aiuto provenire da un dirupo e ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Le ricerche sono scattate in breve tempo in località Torrececchina, non lontano dalla frazione Cà Maiano di Fabriano, ma al momento senza nessun esito, nonostante sia stata messa in piedi in pochissimo tempo una notevole task force.

Considerando la fitta vegetazione e la zona scoscesa, si pensa all'utilizzo di droni per poter avere una panoramica dall'alto. C'è anche il Soccorso Alpino. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16,30: il passante che ha udito i lamenti ha contattato i carabinieri di Fabriano. Oltre ai militari, stanno intervenendo squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano e di Arcevia. Sul luogo è stata inviata anche l'unità cinofila sempre dei vigili del fuoco. Non sono esclusi ulteriori arrivi di soccorritori, in particolare squadre specializzate che interverranno con l'utilizzo di droni per osservare dall'alto l'area interessata.

Sembrerebbe, però, che la persona in difficoltà non stia più rispondendo alle sollecitazioni dei soccorritori. La zona di ricerca è scoscesa e fitta di vegetazione e ciò complica i soccorsi.