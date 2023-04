Grigliate, street food e tanta musica

di Raimondo Montesi

La pioggia non ferma il "Bbq - Peace Pork & Music". Nonostante le previsioni meteo, gli organizzatori dell’evento danno appuntamento alla Tenuta Moroder di Montacuto, frazione di Ancona. Sarà una giornata a base di grigliate, street food per tutti i gusti, vino del territorio e musica, da trascorrere nella natura del Parco del Conero. La Raval Family ripropone dunque la sua ‘festa di primavera’, che avrà una replica il primo maggio. Facile prevedere il successo dell’iniziativa, che nel corso degli anni ha attirato una media di circa 12.000 presenze, ponendosi come alternativa al classico party serale. Ci sono ragazzi provenienti da tutto il centro Italia, ma anche tante famiglie, che non perdono l’occasione per stare insieme all’aria aperta fin dall’ora di pranzo. ‘Bbq - Peace Pork & Music’ accontenta un po’ tutti: chi ama scatenarsi in pista e chi predilige la proposta enogastronomica, chi ama la carne e i vegetariani, i vegani e i celiaci. Quest’anno i barbecue sono marchiati "Grigliata italiana" con Qualità è Amore. Tra le conferme: Maya Senza Glutine, food truck con proposte vegetariane, vegane e celiache, e Octofood, cucina itinerante, dedicato al pesce. Confermata anche la presenza di un punto gelato del Gelato Radicale. La musica è sempre protagonista: su due grandi dancefloor ci saranno i DJ del Redd - Raval Electronic Dance Department, di ispirazione techno ed elettronica, e il sound rock di Toky & Alteria da Virgin Radio insieme a Mata Jr. Il Primo Maggio spazio al VodkatroniK, party a vocazione eclettica, e al Caligula Sound System con sonorità roots & reggae per il ritorno della Reggata del Conero. Al ‘Bbq - Porco del Conero’ si potrà accedere solo con i mezzi della Conerobus messi a disposizione dall’organizzazione. Come sempre, le navette partiranno dal parcheggio dello stadio del Conero, in maniera continuativa dalle 12 a mezzanotte, per portare gli ospiti fino alle Cantine, agevolandone l’afflusso e il deflusso. Tutta Montacuto sarà ‘presidiata’ da personale su strada e da carroattrezzi. Solo i possessori di permesso potranno accedere all’area. Negli anni l’evento si è trasformato in uno splendido esempio di rispetto reciproco tra utenza e contenitore. I favolosi luoghi dell’evento sono fruiti e goduti in maniera consapevole da migliaia di ragazzi, con senso civico e senza dimenticare il valore di differenziare grazie ai Recycle Point. Per informazioni 3488044179 e [email protected]