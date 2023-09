Grigne Skymarathon: Boffelli e Antonioli speranze azzurre nella Corsa in Montagna

Sono 374 i concorrenti in rappresentanza di ventotto nazioni che prenderanno il via oggi nella seconda edizione di Grigne Skymarathon, Memorial Davide Invernizzi, in programma a Pasturo (Lc) lungo 42 km. Favoriti nella gara valida per il circuito Skyrunning World Series l’americana Hillary Gerardi fra le donne e il britannico Finlay Wild. L’Italia affida le sue speranze a William Boffelli, Daniel Antonioli, Andrea Rota, Eisa Pallini e Daniela Rota. S.D.S