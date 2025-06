Grosso pino cade in piazza Cavour, attimi di paura ad Ancona

Ancona, 1 giugno 2025 - Paura nella notte ad Ancona: un grosso pino è caduto sulla sede stradale nella centralissima piazza Cavour, su lato in direzione di corso Mazzini, coinvolgendo i cavi del filobus.

Cade un grosso pino in piazza Cavour ad Ancona, vigili del fuoco al lavoro (foto archivio)

I vigili del fuoco sono entrati in azione alle 3.45 i vigili per rimuovere la pianta. La squadra dei pompieri, dopo il distacco della linea elettrica, ha provveduto al taglio dell'albero per liberare l'area. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia locale e il personale dell'azienda trasporto locale. Non risultano persone coinvolte.