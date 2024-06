Grotta Azzurra, che spettacolo. Riapre lo stradello: primi bagnanti. Ma sui muri regna l’orrore spray

Via libera alla Grotta Azzurra e ai tanti anconetani che la frequentano con la bella stagione: il sentiero che da via Panoramica conduce al mare in quel tratto di costa, è stato riaperto al pubblico, dopo diversi mesi in cui è stato oggetto di lavori di messa in sicurezza della falesia. Lavori che permettono oggi agli utilizzatori di quello "stradello" come lo chiamano gli anconetani, di percorrerlo in totale sicurezza per scendere verso la spiaggia, per accedere alle grotte o solo per fare il bagno e prendere il sole. Quel sentiero in passato è stato chiuso a più riprese, con cancelli che lo sigillavano più o meno completamente e con ordinanze che ne vietavano il transito, divieti regolarmente dribblati, specie durante i mesi estivi, dai frequentatori del luogo ma anche dagli appassionati del graffito selvaggio. Finalmente la Grotta Azzurra e il suo scenario incredibile sono stati restituiti ai cittadini. La discesa al mare, e la conseguente risalita, riservano però qualche amara sorpresa: vecchie ordinanze ancora da rimuovere, moto parcheggiate negli spazi verdi, quando basterebbe creare degli stalli per motocicli nell’area circostante per evitare il problema, ma anche reti da cantiere ancora presenti, nonostante i lavori siano conclusi. E poi lo stradello stesso, cosparso di scritte, sgorbi, graffiti: non ce n’è un metro senza, è il regno della bomboletta spray e del pennarello, delle pitture rupestri di ultima generazione, sul legno della copertura come sulla parete, corrimano compreso. Nulla è stato risparmiato. Così lo stradello s’è trasformato nel Louvre dell’orrore, da un lato, con la magia della natura dall’altro. Certo, molto meglio così che un sentiero chiuso e sottratto alla cittadinanza per giustificate questioni di sicurezza. In fondo, dopo gli ultimi scalini, la spiaggia che porta alle grotte, in direzione del collettore, e agli scogli, dall’altra parte: lastre di roccia frequentate già ieri mattina da diverse persone in costume da bagno, pronte a godersi la prima tintarella e a fare il primo tuffo nell’acqua cristallina, sotto al cielo terso. Un angolo di paradiso che gli anconetani conoscono benissimo, dal quale si gode il panorama verso le Rupi di Gallina e i cantieri del porto. Un posto unico che torna a disposizione di tutti: molto è stato fatto, ma tanto c’è ancora da fare. Il regno dello sgorbio necessiterebbe di una bella ripulita, anche se i primi a capire che la città merita ben altre attenzioni dovrebbero essere proprio i frequentatori della spiaggia stessa, primi custodi di questo tratto di costa che rappresenta Ancona e la sua unicità anche agli occhi dei turisti.