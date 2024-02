Grottazzolina inizia piano, poi trova un risultato prezioso. La Consoli Brescia si arrende soltanto dopo cinque set

CONSOLI SFERC BRESCIA

2

YUASA BAT. GROTTAZZOLINA

3

CONSOLI SFERC BRESCIA: Erati 11, Braghini, Sarzi ne, Tiberti 3, Ferri 1, Cominetti 22, Malual, Franzoni, Ghirardi ne, Candeli 8, Klapwijk 10, Mijatovic, Gavilan 24, Pesaresi. All. Zambonardi

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Cubito 1, Vecchi 6, Lusetti ne, Canella 5, Mattei 9, Nielsen 31, Ferraguti, Mitkov, Fedrizzi 21, Marchiani, Romiti ne, Marchisio, Cattaneo. All. Ortenzi

Arbitri: Giglio e Sabia

Parziali: 25-21, 25-18, 23-25, 20-25, 11-15

BRESCIA

Due set e poi Grottazzolina si sveglia. La Yuasa parte malissimo, ma torna dalla trasferta di Brescia con una vittoria preziosa.

Si comincia subito forte. È Grottazzolina che prova per prima a rompere gli indugi e che prova ad allungare conquistando un minibreak firmato da Mattei e Nielsen, ma la risposta della formazione lombarda non si fa attendere con Gavilan che si carica la squadra sulle spalle e firma il sorpasso sull’11-10.

Grottazzolina sembra accusa un passaggio a vuoto e la Consoli non si fa pregare per provare ad allungare con due attacchi consecutivi di Cominetti che porta i suoi avanti di 3. Brescia sembra riuscire a prendere il controllo, la Consoli riesce a piazzare l’allungo decisivo nel primo set. Ma Grottazzolina non molla e prova e rimettersi in partita con l’attacco di Vecchi che vale il -3 sul 23-20. I marchigiani non riescono però a risalire la china e a chiudere i conti ci pensa Erati con il punto che vale il set. Nel secondo la situazione non cambia, la Yuasa Battery continua a giocare a corrente alternata mentre Brescia sua concede pochissimo e sono i padroni di casa ad avere un piccolo vantaggio. La spinta dei padroni di casa è incessante, Grottazzolina non riesce a trovare soluzioni per riuscire a invertire la rotta e Brescia ne approfitta.

Nel finale i ragazzi di Ortenzi sembrano alzare bandiera bianca con i lombardi che conquistano anche il secondo set. In apertura di terzo set i ragazzi di Ortenzi partono forte, mettono in campo maggiore determinazione e firmano il primo break della partita. Ma arriva la risposta di Brescia che con il muro di Gavilan ristabilisce la parità a quota 8. I marchigiani riescono ad allungare sul 13-16 appoggiandosi ai fondamentali. Il set si decide con i punti final e stavolta Grottazzolina non sbaglia. Nel quarto set Yuasa prende il comando e trova con Fedrizzi l’attacco che vale il 13-17. Un vantaggio che viene conservare fino al tiebreak. Nel quinto set è Grottazzolina a conquistare il primo vantaggio. I marchigiani non sbagliano e vincono 11-15.