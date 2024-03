Grottazzolina ko al tie break. Siena fa suo il big match

YUASA BATTERY

2

EMMA VILLAS SIENA

3

YUASA BATTERY: Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 12, Mattei 16, Bruening 25, Ferraguti, Mitkov, Fedrizzi 16, Marchiani 1, Romiti, Foresi (L2), Marchisio (L1), Cattaneo 16. All. Ortenzi

EMMA VILLAS: Copelli 11, Trillini 6, Nevot 2, Bonami (L1), Tallone 16, Coser (L2), Krauchuk 28, Milan, Gonzi, Acuti, Pierotti 23, Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi

Arbitro: Grassia – Armandola

Parziali: 20-25, 25-20, 28-30, 27-25, 12-15

Davanti a quasi mille spettatori Siena supera in trasferta la Yuasa Battery 3-2 al termine di un match ad altissima intensità che premia la squadra più "calda" nei momenti chiave ma conferma la leadership in classifica di Grotta. Strapieno il Pala Grotta per sostenere la Yuasa, con buona rappresentanza dalla Toscana. Primo set in cui Siena spinge fortissimo dai nove metri, per Grotta non è semplice trovare le misura con palla spesso scontata e questo favorisce il muro-difesa dei toscani che chiudono 20-25. Copione praticamente identico, ma complementare rispetto al primo, nel secondo parziale con Grotta che riprende ritmo fin dall’avvio e Siena deve inseguire. Accorcia grazie al servizio ma Grotta è calda nei momenti chiave e chiude con "identico" 25-20.

Terzo parziale nel segno dell’equilibrio fino a quota 16 quando il turno in battuta di Krauchuk scava un +3 per Siena, impattato a 20 dal buon turno a servizio di Vecchi, appena entrato. Sul 24-23 muro di Mattei per chiudere ma il video-check consegna il 24-24 per una invasione a muro. Idem poco dopo sul set point con l’attacco out, scovato ancora dal check, di Bruening. Vantaggi interminabili con Grotta che spreca e Siena fa 28-30. Sprint iniziale di Grotta che prende un vantaggio importante, con Siena che non muore mai e impatta a quota 20. Finale thrilling con i vantaggi che sorridono a Grotta. Il triplo ace di Pierotti vale il 3-6 Siena in avvio e poi il 4-8 al cambio di campo. Siena è "on fire" e colpisce da ogni zona con Grotta in difficoltà che cede 12-15.