Grotte del Castello: ecco il presepe meccanico

Dopo l’anniversario del quarantennale nel 2023, spegne 41 candeline uno dei presepi meccanici più iconici d’Italia, in quanto realizzato – con qualità stilistica e coerenza artistica – all’interno delle suggestive grotte del Castello di Falconara Alta. È tutto pronto, infatti, per l’inaugurazione di domani del grande presepio degli artigiani del Comitato ‘Presepe Rocca Priora’, ambientato nelle campagne marchigiane del secolo scorso e incentrato sui vecchi mestieri.

Aprirà al pubblico a Natale, con orari tra le 10 e le 12, al mattino, e tre le 16 le 19.30, il pomeriggio, e sarà accessibile a tutti. L’ingresso è previsto dalla sala consiliare di via Cameranesi. La rappresentazione della Natività in salsa falconarese sarà visitabile fino al 19 gennaio.

Da Santo Stefano, 26 dicembre, al 6 gennaio, l’apertura sarà effettuata tra le 10 e l2 e tra le 15.30 e le 19.30, mentre dall’11 al 19 gennaio solo sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.30. Non l’unico presepe protagonista del Falconatale.

Si ricorderà anche quello promosso nella Castelferretti ferita dall’alluvione dal ‘Gruppo Sognando il presepe’. Dall’8 dicembre e fino all’Epifania proseguirà la mostra itinerante dei presepi nelle attività commerciali, che hanno messo a disposizione parte delle vetrine per esporre le creazioni artigianali. Per visitare i presepi, negli orari di apertura dei negozi, si può seguire la stella cometa.

Hanno aderito: La bottega sotto casa, Panificio C’era una volta, Ottica Vannini, I fiori di Lorenzo, Chiesa di Sant’Andrea Apostolo e locali parrocchiali, Merceria Anita, Agenzia assicurativa, Bottega d’arte di Sandro Carloni, Panificio Taccalite, Frutta e Verdura Michela, Caffè Emili, Pasticceria Brunelli, Parrucchiera l’oro nei capelli, Gioielleria Giudoni, Elettricità Aldesina, Pasta fresca Com’era una volta, Azienda agricola Giusti, Mimina Edicolé, Lavanderia Special, Farmacia Mannucci, Spazio Uomo, Estetica Martina, Natura Bizzarra, Brunelli Abbigliamento, Caffè al Castello, Parrucchiera Palmy, Parrucchiera Samy, Sartoria Ideale. Altri presepi sono presenti nei giardini di Giuliano Boni e Sauro Numidi (via Bruno), Augusto Radini (via Osoppo), Walter Principi (via Sebastianelli) e Emiliano Cionna (via della Stazione).

E intanto ci si avvia verso il rush finale degli eventi. Anche oggi, in via Bixio, apriranno villaggio e casa di Babbo Natale. Tra due giorni, il PalaLiuti accoglierà il tradizionale concerto natalizio del Corpo bandistico di Castelferretti (ore 17.30), mentre sabato, in piazza della Libertà alle 17.30, ecco lo show ‘Gli altri siamo noi’ dell’associazione Diesis, per un viaggio tra i grandi classici della musica gospel natalizia e italiana.

Giacomo Giampieri