Grotte di Camerano a Bruxelles: "Un patrimonio da preservare"

Le grotte di Camerano protagoniste a Bruxelles della conferenza finale dell’azione europea Cost "Underground Built heritage as a catalyst for community valorisation", supportata da Horizon Europe e finanziata dall’Ue. Il progetto ha potuto riunire 240 membri provenienti da 35 Paesi europei ed extraeuropei e ha visto il coinvolgimento di Politecnica delle Marche, Università di Alcalà de Henares di Madrid e Cnr. La sfida principale di Underground4value è stata promuovere il patrimonio sotterraneo come una risorsa preziosa da celebrare e preservare, riutilizzare e valorizzare. Sul territorio nazionale sono state identificate due sole aree: Napoli e Camerano. "Camerano e le sue grotte sono un modello europeo – ha dichiarato Giacomo Marincioni, assessore al turismo – da prendere ad esempio come best practice. Camerano, nota come città specchio, rappresenta un caso emblematico in cui la preservazione e la promozione del patrimonio ipogeo è elemento cardine per lo sviluppo economico di un’area vasta che va oltre i confini comunali".