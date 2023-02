"Grotte di Frasassi e musei in sinergia"

"Con il biglietto unico volto a rappresentare le chiavi per accedere a tutti i musei civici stiamo stipulando la nuova convenzione con l’ingresso alle Grotte di Frasassi per affermare una sinergia comune afferente una scontistica e una pubblicità reciproca". Così l’assessore alla cultura Andrea Giombi annuncia la novità su fronte turistico. "Confidiamo, insieme alla collega Maura Nataloni – aggiunge l’assessore - che la convenzione basata sul versante fabrianese in riferimento al biglietto unico, con una buona pubblicità, possa invitare il turista a fermarsi nel nostro territorio". La giunta Ghergo punta molto sul biglietto unico di fresca introduzione. "Puntiamo a rendere più fruibili i contenitori culturali anche in collaborazione con la curia" ha spiegato Giombi. Ma in cosa consiste il biglietto unico? "Con 10 euro si potrà visitare il museo della carta (prima erano 8 euro, ndr) ma anche la pinacoteca, il museo guelfo e l’oratorio della carità. Uno strumento utile a portare le persone in centro e a conoscere i nostri tesori" conclude Giombi. sa.fe.